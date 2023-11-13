India Juara di Asia, Jumlah Kampus Terbanyak dalam QS World University Rankings 2024

JAKARTA - India mampu mengalahkan China dengan jumlah kampus terbaik yang paling banyak masuk ke dalam daftar peringkat dunia versi QS World University Rankings 2024. Meski begitu, Tiongkok tetap juara secara posisi.

Institut Teknologi India (IIT) Bombay, terus mempertahankan peringkat teratasnya di India, dengan Tiongkok mempertahankan posisi teratasnya dalam QS World University Rankings: Asia 2024. Namun, India telah melampaui Tiongkok dalam jumlah universitas terbaik.

Dengan 148 universitas unggulan, India kini menjadi sistem pendidikan tinggi yang paling banyak diwakili dalam QS World University Rankings: Asia. Hal ini menunjukkan adanya 37 entri baru dari India dibandingkan dengan laporan tahun lalu, yang secara signifikan lebih banyak dibandingkan hanya tujuh entri baru dari Tiongkok (daratan). Badan pemeringkatan yang berbasis di Inggris, QS Quacquarelli Symonds mengumumkan peringkat Asia untuk tahun 2024 pada hari Rabu.

Universitas Peking dari Tiongkok (daratan) juga mempertahankan posisi teratasnya pada tahun ini. Sebanyak tujuh institusi India masuk dalam peringkat 100 teratas QS World University Rankings: Asia; lima di antaranya adalah IIT, sedangkan dua lainnya termasuk Institut Sains India, Bangalore, dan Universitas Delhi. Menurut pernyataan tersebut, edisi kali ini adalah yang terbesar hingga saat ini, menampilkan 856 institusi dari 25 negara dan universitas-universitas di India telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam QS Asian University Rankings dengan lebih dari separuh universitas yang diperingkat mengalami penurunan posisi, 21 peningkatan, 15 tidak berubah dan 37 entri baru.

“Faktanya, India mengambil bagian terbesar dalam daftar institusi baru, sementara Tiongkok Daratan hanya melihat tujuh tambahan baru dalam daftar peringkat institusi tersebut,” kata laporan tersebut seperti dilansir dari Indian Express, Senin (13/11/2023).

Ben Sowter, Wakil Presiden Senior QS, menyatakan meningkatnya visibilitas universitas-universitas India dalam peringkat QS mencerminkan perluasan dinamis lanskap pendidikan tinggi India. Meskipun pertumbuhan signifikan dalam jumlah institusi pendidikan di India dan kontribusi penelitian mereka menandai perkembangan penting dalam profil pendidikan di kawasan ini.

“Hal ini juga membuka jalan bagi India untuk lebih meningkatkan posisinya di komunitas akademis global,” katanya.

Quacquarelli Symonds (QS), adalah sebuah perusahaan berbasis di Inggris yang berspesialisasi dalam analisis institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia. Institusi ini memberi peringkat berdasarkan 10 indikator — reputasi akademik, reputasi pemberi kerja, rasio fakultas-mahasiswa, jaringan hubungan internasional, kutipan per makalah, makalah per fakultas, staf dengan PhD, fakultas internasional, mahasiswa internasional, dan mahasiswa pertukaran keluar.