HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Dia 7 Kampus Ekonomi Terbaik di Indonesia

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |12:01 WIB
Ini Dia 7 Kampus Ekonomi Terbaik di Indonesia
Kampus ekonomi terbaik di Indonesia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah perguruan tinggi negeri masuk dalam peringkat kampus ekonomi terbaik di Indonesia. Fakultas ekonomi di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) dinilai terbaik dan mampu bersaing di kancah global.

Dilansir dari EduRank, Kamis (19/10/2023), terdapat sejumlah kampus ekonomi dan bisnis terbaik karena catatan jurnal penelitian dan juga riset yang baik. Di bawah ini adalah daftar universitas terbaik di Indonesia yang diperingkat berdasarkan kinerja penelitiannya di bidang ekonomi.

Grafik 1,3 juta kutipan yang diterima oleh 805 ribu makalah akademis yang dibuat oleh 75 universitas di Indonesia digunakan untuk menghitung rating publikasi, yang kemudian disesuaikan dengan tanggal rilis dan ditambahkan ke skor akhir. Berikut adalah daftarnya.

 BACA JUGA:

 

Kampus Ekonomi Terbaik di Indonesia

 

1. University of Indonesia

Depok - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

Peringkat Asia 75

Peringkat Dunia 493

Kampus ekonomi terbaik (Foto: Okezone)

2. Universitas Gadjah Mada

Sleman - Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB)

Peringkat Asia 115

Peringkat Dunia 677

 BACA JUGA:

3. Universitas Airlangga

Surabaya - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

Peringkat Asia 159

Peringkat Dunia 821

 

4. Universitas Diponegoro

Semarang- Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB)

Peringkat Asia 166

Peringkat Dunia 852

Halaman:
1 2
