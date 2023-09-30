Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

3 Kampus di Korsel Masuk Peringkat 100 Top Dunia versi THE WUR 2024

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |14:45 WIB
3 Kampus di Korsel Masuk Peringkat 100 Top Dunia versi THE WUR 2024
Kampus terbaik di Korea Selatan (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Berminat kuliah di Korea Selatan? Sejumlah kampus tercatat sebagai kampus terbaik masuk dalam peringkat Times Higher Education (THE) World University Ranking (WUR) 2024. 

Selama delapan tahun berturut-turut, Universitas Oxford menduduki puncak Peringkat Universitas Dunia Times Higher Education (THE) yang dirilis Rabu, (27/9/2023). Meskipun lima universitas teratas dalam pemeringkatan tersebut sama dengan pemeringkatan tahun lalu, terdapat banyak perbedaan pendapat di antara mereka. Universitas Stanford naik satu peringkat dari peringkat tahun 2023 untuk merebut posisi kedua pada tahun 2024. Institut Teknologi Massachusetts naik dua peringkat ke peringkat 3 sementara Universitas Harvard turun dua peringkat ke peringkat 4. Universitas Cambridge melengkapi posisi lima besar, jatuh dua titik. Sekolah-sekolah di Amerika Serikat mendominasi peringkat teratas, meraih delapan dari 10 tempat sementara Sekolah-sekolah di Inggris merebut dua tempat lainnya. 

Jika kamu ingin belajar di Korea Selatan, Anda perlu mengetahui universitas mana yang cocok untuk kamu. Times Higher Education World University Rankings mengambil institusi-institusi terbaik di dunia, dan melihat kinerja mereka dalam seluruh tujuan inti mereka: pengajaran, penelitian, transfer pengetahuan dan pandangan internasional.

Korea Selatan memiliki 40 universitas dalam Peringkat Universitas Dunia Times Higher Education secara keseluruhan. Universitas dengan peringkat tertinggi di Korea Selatan adalah Seoul National University yang berada di peringkat 62.

Memilih tempat belajar untuk mendapatkan gelar di Korea Selatan adalah salah satu keputusan terbesar yang pernah kamu buat. Berikut daftar kampus di Korea Selatan yang masuk ke dalam THE WUR 2024 untuk top 100.

Kampus Terbaik Korea Selatan

1. Seoul National University 

Peringkat THE : 62

Kampus ini membuka pintunya bagi lebih dari 27.000 mahasiswa setiap tahunnya untuk program sarjana dan pascasarjana. Namun jumlah pelajar pertukaran internasional baru berada di angka 200-an. Tingkat penerimaan SNU sekitar 15%. Saat ini terdapat lebih dari 2.000 mahasiswa dan sarjana tamu dari lebih dari 50 negara di kampus. Untuk membantu mahasiswa internasionalnya, SNU memiliki Kantor Urusan Internasional. Universitas ini juga memberikan berbagai beasiswa kepada pelajar internasional dan akan meningkatkan dukungan keuangannya dalam waktu dekat.

