HOME EDUKASI SEKOLAH

Cara Cek Hasil Nilai dan Download Sertifikat Ujian SKD CPNS 2023

Richard Ariyanto , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |12:02 WIB
Cara Cek Hasil Nilai dan Download Sertifikat Ujian SKD CPNS 2023
Cara Cek Hasil Nilai dan Download Sertifikat Ujian SKD CPNS 2023. (Foto: okezone.com)
A
A
A

BEKASI - Cara Cek Hasil Nilai dan Download Sertifikat Ujian SKD CPNS 2023 ini perlu kamu pahami. Apalagi bagi kalian yang sudah menelesaikan tes SKD untuk CPNS pada 2023 ini.

Tes Seleksi Kompetensi (SKD) ini sudah mulai bisa dilakukan di berbagai instansi sejak kemarin, (9/11/2023). Perlu diingat bahwa kalian baru bisa mendownload sertifikat hasil ujian SKD setelah kalian melakasanaknnya.

Merujuk Surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023, SKD CPNS berlangsung secara bertahap hingga 18 November 2023.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (10/11/2023) bahwa setelah melakukan tes SKD ini, maka kalian akan bisa melihat skor SKD dan bisa mencetak sertifikat SKD. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti sudah mengikuti SKD untuk CPNS dan selesi kompetensi untuk PPPK. Namun, tahukah caranya untuk memngecek dan menyimpan sertifikat SKD? berikut adalah caranya.

1. Masuk ke dalam laman https://sertificat.bkn.go.id.

2. Setelah masuk, kalian akan menemukan kolom untuk mengisi NIK dan nomor perserta. Isi kolom tersebut dengan NIK dan nomor peserta kalian.

Halaman:
1 2
