Adu Pendidikan Ruben Onsu dengan Sarwendah

ADU pendidikan antara Ruben Onsu dan Sarwendah Tan menarik diulas. Sebab, keduanya tengah jadi sorotan publik usai hubungan yang dikabarkan memanas.

Dinamika hubungan keduanya lebih banyak dibicarakan setelah perceraian mereka belakangan ini. Utamanya soal bagaimana kondisi rumah tangga dan hak asuh anak yang menegang.

Berikut Adu Pendidikan Ruben Onsu dengan Sarwendah:

1. Latar Pendidikan Ruben Onsu

Ruben Onsu diketahui mengajukan gugatan cerai kepada Sarwendah pada Juni 2024. Proses tersebut pun berujung pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 September 2024 yang mengesahkan perceraian keduanya.

Soal pendidikan, Ruben Onsu dikenal sebagai salah satu figur publik yang aktif di dunia hiburan dan bisnis. Ia menempuh pendidikan di SMIP (Sekolah Menengah Industri Pariwisata) Jakarta, yang berfokus pada bidang perhotelan dan pariwisata.

Setelah lulus sekolah menengah, Ruben sempat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Bung Karno. Namun, studinya tidak selesai karena ia sudah lebih dulu aktif dan sibuk di dunia hiburan sebagai presenter, aktor, dan kemudian pengusaha.