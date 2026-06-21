MNC University Perkuat Kolaborasi dengan Sekolah Mitra, Gelar Pra-Rapat Kerja Tahun Ajaran 2026-2027

JAKARTA – MNC University terus memperkuat sinergi dengan institusi pendidikan. Kali ini, MNC University menggelar kegiatan Pra-Rapat Kerja Tahun Ajaran 2026-2027 bersama Sekolah Dasar (SD) Mitra yang diselenggarakan di Aula SDN Pejaten Timur 07 Pagi pada Rabu 17 Juni 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen MNC University dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui kolaborasi dan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dukungan khususnya ditunjukkan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

1. Gelar Pra-Rapat Kerja

Acara yang dihadiri oleh sekitar 100 peserta tersebut dibuka dengan sambutan dari Direktur PMB, Branding, dan Pemasaran MNC University, Muhammad Rezki Oktavianoor. Lalu, ada juga Kepala SDN Pejaten Timur 07, Andrianto, yang ambil bagian dalam acara ini.

Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan pembekalan terkait psikologi perkembangan anak dan manajemen sekolah sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran 202602027. Materi pertama disampaikan oleh Amy dari Puspadaya yang membahas pentingnya memahami karakteristik dan pendekatan emosional anak usia sekolah.

Sementara itu, dosen MNC University, Betty, menyampaikan materi mengenai strategi dan implementasi manajemen sekolah modern yang adaptif, efektif, serta mampu menjawab kebutuhan pendidikan saat ini.

2. Antusiasme

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi interaktif. Para guru dan tenaga kependidikan aktif berdialog mengenai berbagai tantangan pengelolaan sekolah serta pendekatan terbaik dalam mendukung perkembangan peserta didik.

Kepala SDN Pejaten Timur 07, Andrianto, mengapresiasi kolaborasi bersama MNC University yang dinilai memberikan manfaat bagi peningkatan kompetensi pendidik.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran MNC University. Materi yang diberikan sangat relevan dan dibutuhkan oleh guru serta staf untuk meningkatkan kapasitas diri sehingga kami dapat memberikan pelayanan pendidikan terbaik di tahun ajaran baru,” ujarnya.