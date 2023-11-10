Kisah Nandang OB Lulus Sarjana di Usia 54 Tahun

KARAWANG - Nandang (54), yang bekerja sebagai office boy atau sering disebut OB di Universitas Buana Perjuangan (UBP), Karawang, membuat mahasiswa lainnya yang mengikuti wisuda terharu. Dia adalah seorang OB yang bisa lulus sarjana di usia 54 tahun.

Tak pernah terpikir olehnya bisa kuliah. Menurutnya, untuk biaya hidup saja harus berjuang, apalagi kuliah. Maka rasa syukur dia panjatkan tak henti-hentinya.

"Biar saya jadi panitia wisuda saja tidak ikut wisuda yang penting bisa melayani. Saya bersyukur bisa menyelesaikan kuliah dan jadi sarjana. Bersyukur karena saya hanya seorang OB tapi bisa kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan menjadi sarjana dari kampus UBP,' Kata Nandang, Jumat (10/11/2023).

BACA JUGA:

Menurut Nandang dia kuliah di UBP setelah mendapat tawaran kuliah gratis dari kampus UBP tempatnya bekerja sebagai OB. Dia boleh kuliah dengan syarat tidak boleh mengganggu pekerjaannya sebagai OB di kampus UBP itu.

"Saya menyanggupi bisa bekerja dan juga sambil kuliah karena masih satu lokasi jadi tidak perlu biaya lagi. Apalagi biaya kuliahnya ditanggung oleh kampus jadi saya terima syarat itu, malah saya bekerja semakin rajin," katanya.

Menurut cerita Nandang, semula dia berpikir apa perlunya sekolah tinggi dan kuliah jika tetap harus jadi OB. Namun setelah mendapat dorongan dari pihak rektorat akhirnya dia memutuskan untuk ikut kuliah hingga menjadi sarjana.

"Awalnya sempat malu juga karena saya tetap memikirkan biaya pendidikan. Meski biaya kuliah gratis tapi pasti harus beli buku atau alat tulis kuliah dan biaya lainnya. Makanya saya sempat ragu - ragu," katanya.

Nandang mengaku karena malu, dia sebelumnya tidak bercerita kepada istri dan anak-anaknya jika akan kuliah di kampus UBP. Bahkan hingga 2 tahun kuliah istrinya tidak tahu kalau dia sudah jadi mahasiswa.

"Istri saya mulai curiga karena saya sering menerima WA dari mahasiswa menanyakan mata kuliah. apalagi saya ketahuan menggunakan laptop di rumah saat mengerjakan tugas kuliah," katanya.

BACA JUGA:

Menurut Nandang dia ketahuan menggunakan laptop dirumah karena saat itu sedang pandemi Covid-19 sehingga mahasiswa mengikuti perkuliahan daring dirumah. Dia tidak bisa bohong ketika istrinya mendapati dirinya sedang mengikuti perkuliahan secara daring.

"Saya akhirnya jujur kepada istri saya kalau saya kuliah di kampus UBP. Setelah saya jelaskan istri saya akhirnya malah menangis karena bangga suaminya bisa kuliah meski tidak punya biaya," katanya.