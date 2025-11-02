S1 Perpajakan Gelarnya Apa? Ini Prospek Kerjanya

JAKARTA - Apa gelar yang didapatkan mahasiswa yang lulus Sarjana Perpajakan? Gelar lulusan S1 Perpajakan adalah Sarjana Perpajakan (S.Pn).

Sebagai lulusan S1 Perpajakan, ada banyak profesi yang bisa dijalani. Sarjana perpajakan tidak hanya bisa bekerja di perusahaan swasta, melainkan juga perusahaan BUMN hingga PNS.

Prospek pekerjaan lulusan S1 Perpajakan sangat terbuka lebar. Kisaran gaji staf atau pegawai pajak juga cukup menjanjikan.

Lalu, apa saja prospek pekerjaan lulusan S1 Perpajakan?

Sektor Pemerintah

Beberapa prospek lulusan S1 Perpajakan di sektor pemerintahan antara lain:

Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan

Badan Kebijakan Fiskal

Bea Cukai

Pemerintah Daerah

Sektor Swasta

Beberapa prospek lulusan S1 Perpajakan di sektor swasta antara lain:

Kantor Akuntan Publik (KAP)

Perusahaan konsultan pajak

Perusahaan multinasional

Bank dan lembaga keuangan

Perusahaan startup

(Kurniasih Miftakhul Jannah)