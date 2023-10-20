Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ghea Indrawari Raih Gelar S.Pd, Lulus Sarjana Pendidikan Seni Musik UNY

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |18:20 WIB
Ghea Indrawari Raih Gelar S.Pd, Lulus Sarjana Pendidikan Seni Musik UNY
Penyanyi Ghea Indrawari lulus sarjana pendidikan seni musik (Foto: Instagram Ghea Indrawari)
JAKARTA - Penyanyi Ghea Indrawari akhirnya lulus kuliah dan meraih gelar sarjana. Dia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Yogyakarta. Dia adalah mahasiswa angkatan 2015 dengan jurusan pendidikan seni musik.

Jurusan itu tentunya sejalan dengan kariernya. Kabar bahagia itu diumumkan lewat akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan itu, Ghea terlihat memakai busana khas mahasiswa yang selesai sidang yakni kemeja putih dan bawahan berwarna hitam. Tak ketinggalan selempang merah bertuliskan Ghea Indrawari, S.Pd melingkar di bahunya.

"Ghea Indrawari, S.Pd. Siap mengajarimu arti cinta!" tulis Ghea Indrawari di Instagram pribadinya, Jumat (20/10/2023).

Unggahan Ghea Indrawari pun dipenuhi dengan ucapan selamat dari sederet artis hingga netizen.

Halaman:
1 2
