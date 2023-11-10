Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Gawat! Puluhan Ijazah Siswa Ditahan Gegara Nunggak Biaya Sekolah

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |19:03 WIB
Gawat! Puluhan Ijazah Siswa Ditahan <i>Gegara</i> Nunggak Biaya Sekolah
Ijazah siswa ditahan karena nunggak biaya sekolah (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Puluhan ijazah siswa di Gunungkidul, Yogyakarta, masih ditahan pihak sekolah. Para pemilik ijazah tak bisa segera mengambilnya karena pihak sekolah mewajibkan siswa-siswi ini untuk melunasi terlebih dahulu tunggakan biaya selama mereka sekolah.

Seperti yang diungkapkan oleh Siti Aminatus Solihah, pemerhati pendidikan di Kecamatan Patuk. Pihaknya bersama Lembaga Peduli Pendidikan Gaza Gunungkidul telah membuka posko pengaduan dan pendampingan kepada siswa yang ijazahnya ditahan pihak sekolah.

 BACA JUGA:

Dia menceritakan ada salah satu wali murid di sebuah Madrasah Negeri di Gunungkidul yang beberapa waktu lalu meminta pendampingan. Wali murid tersebut menceritakan nasib yang dialami oleh anaknya ketika mencoba mengambil ijazah seorang diri. Namun pihak sekolah tidak memberikannya hingga akhirnya dirinya turut pergi ke sekolah.

Di sekolah, wali murid tersebut ditunjukkan tagihan yang harus dilunasinya yaitu uang sumbangan pendidikan sebesar Rp 1,25 juta. Uang sumbangan tersebut memang seharusnya disetor di kelas terakhir sekolah tersebut. Namun karena alasan keadaan ekonomi yang belum berpihak, hingga kelulusan dirinya tidak bisa melunasinya.

 BACA JUGA:

"Ya kami memang belum bisa melunasinya," katanya, Jumat (10/11/2023).

Hingga akhirnya pihak sekolah memberi solusi, anaknya diberi fotokopi ijazah tersebut. Dan wali murid tersebut diminta pulang untuk dialog dengan suaminya kapan segera melunasi tunggakan tersebut sehingga diperkenankan mengambil ijazah tersebut.

Ketua Lembaga Peduli Pendidikan Gaza Gunungkidul, Krisyanto mengatakan cukup banyak siswa yang tidak bisa mengambil ijazah karena pihak sekolah menahannya. Siswa diperkenankan mengambil ijazah jika semua tunggakan pendidikan sudah lunas.

"Mulai Rabu (8/11/2023) lalu kami membuka posko pengaduan ijazah ditahan di wilayah Gunung Kidul," katanya saat audiensi dengan Ketua Dewan Pendidikan DIY, Prof Sutrisno di kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan Yogyakarta.

Dan hasilnya cukup banyak karena hingga Jumat (10/11/2023) ini ternyata yang melaporkan ijazah mereka ditahan sudah mencapai 70 orang. Dia memperkirakan nanti akan mencapai ratusan karena cukup banyak yang melaporkan.

"Saya kira bisa mencapai ratusan karena laporan terus masuk," kata dia

Krisyanto menambahkan dari puluhan laporan ijazah yang ditahan tersebut terjadi di semua tingkatan baik SD SMP ataupun SMA. Sementara untuk sekolah, yang paling banyak dilaporkan memang penahanan ijazah tersebut justru dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta.

Padahal menurut Krisyanto, hal tersebut tidak perlu terjadi karena tahun lalu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengalokasikan dana sebesar Rp3,2 miliar untuk mengatasi persoalan penahanan ijazah di wilayah mereka tersebut.

"Karena pemerintah sudah mengalokasikan dana cukup banyak. Harusnya sudah tidak ada lagi penahanan ijazah," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/65/3157751/ugm-DixL_large.jpg
Segini Biaya Kuliah UGM Jalur Mandiri 2025, Yuk Simak Sebelum Daftar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/65/3138790/kip_kuliah-8Rp2_large.jpg
Segini Gaji Maksimal Orang Tua agar Dapat KIP Kuliah 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/65/3110398/mendiktisaintek-NnAx_large.png
Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Resmi Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081205/ini-alasan-wamendiktisaintek-stella-sebut-biaya-ukt-di-indonesia-tak-ideal-LXbdeu00QN.png
Ini Alasan Wamendiktisaintek Stella Sebut Biaya UKT di Indonesia Tak Ideal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/65/3063906/kapan-kip-kuliah-2024-semester-5-cair-ini-jadwal-lengkapnya-KwvpWc6C0r.jpg
Kapan KIP Kuliah 2024 Semester 5 Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/65/3038982/biaya-ukt-termurah-jalur-mandiri-7lhAGWkQvM.jpg
Biaya UKT Termurah Jalur Mandiri
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement