HOME EDUKASI SEKOLAH

Riwayat Pendidikan Al Ghazali, Anak Ahmad Dhani

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |10:20 WIB
Riwayat Pendidikan Al Ghazali, Anak Ahmad Dhani
Riwayat pendidikan Al Ghazali (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan Al Ghazali menarik untuk disimak di tengah kemesraannya dengan sang kekasih, Laura Moane, yang tersebar di media sosial. Anak sulung musisi Ahmad Dhani itu memiliki latar belakang pendidikan yang menarik untuk diketahui.

Putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini lahir pada 1 September 1997 di Jakarta. Dengan nama lengkap Ahmad Al Ghazali Kohler, Al memiliki dua saudara kandung yakni El Rumi dan Dul Jaelani. Namanya tengah ramai di media sosial berkat hubungannya dengan aktris Laura Moane yang dinilai di bawah usia.

Riwayat Pendidikan Al Ghazali

 

Al Ghazali menempuh pendidikan SMA di SMA Bakti Mulya 400. Setelah lulus pada tahun 2015, Al ingin menyusul jejak sang adik yang mengenyam pendidikan di Inggris. Setelah sempat menempuh pendidikan di sana, Al merasa tidak cocok dengan budaya London, Inggris dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia.

 BACA JUGA:

Di tanah air, Al Ghazali menekuni karirnya pada dunia hiburan. Memulai karirnya dengan band Lucky Laki yang dirintis bersama adik-adiknya. Lucky Laki merilis single pertama berjudul Superman pada 2009. Berkat lagu ini Al dan adiknya mulai dikenal orang. Pada tahun 2012, Lucky Laki merilis single kedua yang berjudul Aku Suka Bersama Orang Yang Aku Suka yang disingkat menjadi ASBOYS.

Pada 2014, Al merilis lagu solo berjudul Ku Rayu Bidadari dan ramai diputar di mana mana. Dari dunia musik. Al melebarkan sayap ke dunia peran dengan memerankan Musa di film Runaway pada tahun yang sama. Film lain yang Al bintangi ada LDR dan LDR Part 2: Where Is My Romeo?

Halaman:
1 2
