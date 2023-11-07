Ini Cara Cek Lokasi dan Jadwal SKD CPNS Kemenkumham 2023

JAKARTA - Ini cara cek lokasi dan jadwal SKD CPNS Kemenkumham 2023 yang perlu kamu simak, ditambah lagi dengan kalian lolos administrasi CPNS. Tentunya, jadwal yang akan segera dilakukan akan berbeda daripada calon CPNS lainnya sesuai dengan domisili ataupun yang terdekat.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (7/11/2023) bahwa Informasi Jadwal dan Lokasi Ujian CPNS Kemenkumham sudah diumumkan. Jadwal dan lokasi ujian SKD CPNS Kemenkumham telah diumumkan dalam Pengumuman Nomor SEK-KP.02.01-720 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023.

Untuk mengetahui lokasi ujian dan jadwalnya, caranya adalah mengunjungi laman resmi Kemenkumham atau situs web resmi yang telah ditentukan untuk informasi CPNS 2023. Setelah itu, Cari opsi atau fitur yang memungkinkan kalian untuk mencari nama kalian sebagai peserta CPNS. Lalu, Masukkan nama atau nomor registrasi yang kalian gunakan saat mendaftar sebagai peserta CPNS.

BACA JUGA:

Setelah kamu memasukkan data yang diperlukan, sistem akan menampilkan informasi tentang jadwal dan lokasi ujian SKD kalian. Pastikan untuk mencetak atau menyimpan informasi ini untuk referensi selama proses seleksi.