JAKARTA - Daftar 15 link cek lokasi dan jadwal lengkap tes SKD CPNS 2023 menarik untuk disimak. Bagi peserta yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil 2023, maka tahapan selanjutnya adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (7/11/2023), pelaksanaan tahapan SKD CPNS 2023 akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Seleksi SKD dimulai pada 9 November 2023, untuk memastikan para pelamar harus mengecek masing - masing instansi. Pelamar harus membawa kartu peserta ujian saat mengikuti SKD.
Berikut 15 Link Cek Lokasi dan Jadwal Ujian SKD 2023
Link Cek Lokasi Ujian SKD CPNS 2023
SSCASN BKN: https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham): https://casn.kemenkumham
Kejaksaan RI: https://biropeg.kejaksaan.go.id/pengumuman/cpns
Kementerian Agama (Kemenag): https://casn.kemenag.go.id/
Mahkamah Agung (MA): https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns/
Dewan Perwakilan Rakyat: https://www.dpr.go.id/cpns
Badan Intelijen Negara: https://www.bin.go.id/Karir
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud): https://casn.kemdikbud.go.id/
Kementerian Kesehatan (Kemenkes): https://casn.kemkes.go.id/
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN): https://casn.brin.go.id/
Kementerian Perdagangan (Kemendag): https://rekrutmen.kemendag.go.id/pppk/landing/main/pengumuman
Kementerian ESDM: https://casn.esdm.go.id/
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan: https://www.ppatk.go.id/pengumuman
Kementerian Perindustrian (Kemenperin): https://rekrutmen.kemenperin.go.id/
Jadwal terbaru seleksi CPNS 2023
Pengumuman Seleksi 19 September s.d. 3 Oktober
Pendaftaran Seleksi 20 September s.d. 11 Oktober
Seleksi Administrasi 20 September s.d. 14 Oktober
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 15 s.d. 18 Oktober
Masa Sanggah 19 s.d. 21 Oktober
Jawaban Sanggah 19 s.d. 23 Oktober
Pengumuman Pasca Sanggah 22 s.d. 28 Oktober
Penarikan data final 29 s.d. 31 Oktober
Penjadwalan SKD CPNS 1 s.d. 4 November
Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS 5 s.d. 8 November
Pelaksanaan SKD CPNS 9 s.d. 18 November
Pengolahan Nilai SKD CPNS 16 s.d. 19 November
Pengumuman Hasil SKD CPNS 20 s.d. 22 November
Masa Sanggah 23 s.d. 25 November
Jawab Sanggah 23 s.d. 27 November
Pengolahan Nilai SKD CPNS Hasil Sanggah 26 s.d. 30 November
Pengumuman Pasca Sanggah 27 November s.d. 2 Desember
Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT 3 s.d. 22 Desember
Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT (Input Lokasi SKB) 3 s.d. 5 Desember
Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi 6 s.d. 8 Desember
Penarikan data final 9 s.d. 10 Desember
Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT 11 s.d. 12 Desember