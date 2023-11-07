Daftar 15 Link Cek Lokasi dan Jadwal Lengkap Tes SKD CPNS 2023

Selasa, 07 November 2023 |17:07 WIB

Daftar 15 link cek lokasi dan jadwal lengkap tes SKD CPNS 2023 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Daftar 15 link cek lokasi dan jadwal lengkap tes SKD CPNS 2023 menarik untuk disimak. Bagi peserta yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil 2023, maka tahapan selanjutnya adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (7/11/2023), pelaksanaan tahapan SKD CPNS 2023 akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Seleksi SKD dimulai pada 9 November 2023, untuk memastikan para pelamar harus mengecek masing - masing instansi. Pelamar harus membawa kartu peserta ujian saat mengikuti SKD.

Berikut 15 Link Cek Lokasi dan Jadwal Ujian SKD 2023

Link Cek Lokasi Ujian SKD CPNS 2023

SSCASN BKN: https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham): https://casn.kemenkumham

Kejaksaan RI: https://biropeg.kejaksaan.go.id/pengumuman/cpns

Kementerian Agama (Kemenag): https://casn.kemenag.go.id/

Mahkamah Agung (MA): https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns/

Dewan Perwakilan Rakyat: https://www.dpr.go.id/cpns

Badan Intelijen Negara: https://www.bin.go.id/Karir

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud): https://casn.kemdikbud.go.id/

Kementerian Kesehatan (Kemenkes): https://casn.kemkes.go.id/

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN): https://casn.brin.go.id/

Kementerian Perdagangan (Kemendag): https://rekrutmen.kemendag.go.id/pppk/landing/main/pengumuman

Kementerian ESDM: https://casn.esdm.go.id/

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan: https://www.ppatk.go.id/pengumuman

Kementerian Perindustrian (Kemenperin): https://rekrutmen.kemenperin.go.id/

Jadwal terbaru seleksi CPNS 2023

Pengumuman Seleksi 19 September s.d. 3 Oktober

Pendaftaran Seleksi 20 September s.d. 11 Oktober

Seleksi Administrasi 20 September s.d. 14 Oktober

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 15 s.d. 18 Oktober

Masa Sanggah 19 s.d. 21 Oktober

Jawaban Sanggah 19 s.d. 23 Oktober

Pengumuman Pasca Sanggah 22 s.d. 28 Oktober

Penarikan data final 29 s.d. 31 Oktober

Penjadwalan SKD CPNS 1 s.d. 4 November

Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS 5 s.d. 8 November

Pelaksanaan SKD CPNS 9 s.d. 18 November

Pengolahan Nilai SKD CPNS 16 s.d. 19 November

Pengumuman Hasil SKD CPNS 20 s.d. 22 November

Masa Sanggah 23 s.d. 25 November

Jawab Sanggah 23 s.d. 27 November

Pengolahan Nilai SKD CPNS Hasil Sanggah 26 s.d. 30 November

Pengumuman Pasca Sanggah 27 November s.d. 2 Desember

Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT 3 s.d. 22 Desember

Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT (Input Lokasi SKB) 3 s.d. 5 Desember

Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi 6 s.d. 8 Desember

Penarikan data final 9 s.d. 10 Desember

Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT 11 s.d. 12 Desember