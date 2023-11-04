Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prodi Robotika Punya Peluang Karier Cerah, Dilirik Perusahaan Teknologi

Rio Adryawan , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |22:15 WIB
Prodi Robotika Punya Peluang Karier Cerah, Dilirik Perusahaan Teknologi
Jurusan dan prodi robotik banyak dilirik perusahaan teknologi (Foto: Freepik)
JAKARTA – Tertarik kuliah jurusan robotika? Bagaimana peluang kariernya?

Saat ini mulai banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia menggulirkan program studi terkait pembuatan robot. Salah satunya yakni di prodi teknik robotika.

Dalam jurusan tersebut mahasiswa diminta untuk merancang, menciptakan, dan mengoperasikan robot. Adapun tujuan mahasiswa menciptakan robot yakni untuk membantu dan memudahkan manusia dalam beraktivitas di berbagai tempat.

 BACA JUGA:

Selain itu, penciptaan robot yang dilakukan mahasiswa ini juga sebagai bentuk memajukan dan mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional dalam bidang teknologi. Banyak dari mahasiswa yang memenangkan perlombaan robotik di tingkat internasional.

Namun dibalik hal positif tersebut, ada beberapa mahasiswa yang bertanya terkait prospek karier jangka panjang pencipta robot. Ketua Tim Robot for Mission Indonesia, Janto V Sulungbudi mengungkapkan bahwa mahasiswa jurusan robotik tidak perlu khawatir dalam hal mencari kerja. Pasalnya, kini banyak perusahaan yang membutuhkan mahasiswa dengan pengetahuan tentang penciptaan robot.

 BACA JUGA:

“Tentu prospeknya sangat baik di berbagai bidang yaa, ditambah perusahaan-perusahaan sekarang banyak yang cari hal ini,” ujarnya dalam acara pelatihan nasional coding dan robot di Universitas Tarumanagara (Untar), Sabtu (4/11/2023).

