HOME EDUKASI KAMPUS

Mengenal Jurusan Akuntansi Keuangan, Pendidikan Ira Noviarti Eks Dirut Unilever

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |10:25 WIB
Mengenal Jurusan Akuntansi Keuangan, Pendidikan Ira Noviarti Eks Dirut Unilever
Riwayat pendidikan Ira Noviarti (Foto: FEB UI)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Dirut Unilever, Ira Noviarti, merupakan lulusan jurusan akuntansi keuangan. Bagi kamu yang tertarik kuliah dengan jurusan yang sama, kamu perlu tahu seluk beluk jurusan akuntansi keuangan berikut ini!

Dilansir dari berbagai sumber Sabtu (4/11/2023), akuntansi keuangan merupakan proses penyusunan laporan yang terkait dengan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Sehingga laporan keuangan ini dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dalam hubungan internal maupun eksternal perusahaan.

 BACA JUGA:

Singkatnya, akuntansi keuangan mendalami pengelolaan uang dan mengoptimalkannya untuk keperluan perusahaan. Mengingat setiap perusahaan pasti membutuhkan uang dalam proses kerjanya, maka tak heran bahwa jurusan ini memiliki prospek kerja yang teramat luas. Jika kamu ingin mendalami jurusan ini, kamu dapat mengenyam pendidikan mengenai akuntansi keuangan di beberapa universitas ternama, di antaranya,

Kampus Jurusan Akuntansi Keuangan

 

Universitas Airlangga (Unair)

Dengan peringkat global ke 101 dari 150, program studi S1 Akuntansi Universitas Airlangga (Unair) menjadi salah satu jurusan favorit. Berada di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), departemen ini menaungi tiga program studi yakni Program Studi Sarjana Akuntansi, Program Magister Akuntansi, dan Program Doktor Ilmu Akuntansi. Selain itu, FEB Unair juga membuka Pendidikan Profesi Akuntansi.

 BACA JUGA:

Universitas Indonesia (UI)

Kamu pasti sudah tidak asing dengan Universitas Indonesia (UI). Tak mau kalah, UI juga salah satu universitas dengan jurusan akuntansi keuangan terbaik. Berada di naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi UI ada berbagai jenjang, baik S1, S2, hingga program doktor. Dengan akreditasi A dan memiliki mahasiswa aktif lebih dari 800 orang, UI menjadi pilihan yang prima untuk kamu mendalami ilmu keuangan.

