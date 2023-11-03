Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Jurusan Bahasa Bukan Pelarian dari IPA dan IPS, Mampu Tembus PTN

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |12:03 WIB
Jurusan Bahasa Bukan Pelarian dari IPA dan IPS, Mampu Tembus PTN
Jurusan bahasa bukan pelarian dari jurusan IPA dan IPS (Foto: Marieska Harya Virdhani)
A
A
A

 

JAKARTA - Sebagian sekolah SMA masih menerapkan kelas jurusan bahasa selain IPA dan IPS. Kesan yang muncul awalnya, kelas bahasa merupakan pilihan jalan buntu bagi siswa yang tak suka dengan jurusan IPA dan IPS.

Padahal, kelas bahasa merupakan peminatan yang spesial, yang membutuhkan bakat serta kemampuan tata bahasa dan bertutur yang baik. Salah satunya terlihat di kelas bahasa SMAN 35 Jakarta.

Para siswa yang berada di kelas bahasa bahkan mampu menyelenggarakan event besar Sebulsa atau Semarak Bulan Bahasa. Acaranya meriah bekerjasama dengan Okezone.com untuk mengajar bahasa Indonesia yang baik dan benar serta materi ilmu jurnalistik.

 BACA JUGA:

“Awalnya, kelas bahasa dianggap sebagai pelarian. Bagi mereka yang tak suka dengan IPA dan IPS. Tapi jangan salah, justru kelas bahasa perlu kemampuan khusus untuk mempelajarinya. Di sini ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang,” ucap Kepala Sekolah SMAN 35 Hery Yanto kepada Okezone.com, Jumat (3/11/2023).

 Kepala Sekolah SMAN 35 Jakarta (Foto: Okezone)

Selain itu, kata dia, saat ini kolaborasi dilakukan dengan berbagai pihak termasuk media massa. Bulan bahasa mengajarkan kecintaan para siswa untuk melestarikan bahasa Indonesia.

 BACA JUGA:

“Dan justru anak bahasa itu banyak yang tembus Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Baik itu jalur rapor, jalur tulis, maupun mandiri,” kata Hery.

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
jurusan bahasa IPS IPA jurusan Bahasa
