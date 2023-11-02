JAKARTA - Contoh percakapan bahasa Inggris 2 orang tentang perpisahan ini bisa kamu jadikan referensi untuk mengobrol dan melatih kemampuan Bahasa Inggris lebih baik. Mudah sekali untuk dipelajari.
Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (2/11/2023), berikut contoh percakapan Bahasa Inggris 2 orang tentang perpisahan. Materi ini dapat menjadi referensi untuk kamu yang memang akan berpisah dengan seseorang.
Contoh Percakapan Bahasa Inggris 2 Orang tentang Perpisahan
1. Contoh percakapan dengan teman selepas sekolah
James : Where are you going after class?
Ray : I think I'll go straight home, cause my mom asked me to go home early.
James : I see. So we won't be hanging out today?
Ray : I don't think so. Is tomorrow alright?
James : Sure. That will be amazing.
Ray : Okay then. See you, James.
James : See you. Please drive safely and let me know when you arrive.
Ray : You too, mate!
Artinya
James : Kamu mau kemana setelah ini?
Ray : Sepertinya aku akan langsung pulang, karena Ibuku memintaku pulang cepat.
James : Baiklah. Jadi kita tidak jadi jalan hari ini?
Ray : Sepertinya tidak. Kalau besok gimana?
James : Boleh. Itu akan seru.
Ray : Oke deh.. Sampai jumpa, James.
James : Sampai jumpa. Hati hati ya, kabari aku kalau sudah sampai.
Ray : Kamu juga ya!