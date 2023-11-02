Contoh Percakapan Bahasa Inggris 2 Orang tentang Perpisahan

Contoh percakapan Bahasa Inggris 2 orang tentang perpisahan (Foto: Freepik)

JAKARTA - Contoh percakapan bahasa Inggris 2 orang tentang perpisahan ini bisa kamu jadikan referensi untuk mengobrol dan melatih kemampuan Bahasa Inggris lebih baik. Mudah sekali untuk dipelajari.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (2/11/2023), berikut contoh percakapan Bahasa Inggris 2 orang tentang perpisahan. Materi ini dapat menjadi referensi untuk kamu yang memang akan berpisah dengan seseorang.

BACA JUGA:

Contoh Percakapan Bahasa Inggris 2 Orang tentang Perpisahan

1. Contoh percakapan dengan teman selepas sekolah

James : Where are you going after class?

Ray : I think I'll go straight home, cause my mom asked me to go home early.

James : I see. So we won't be hanging out today?

Ray : I don't think so. Is tomorrow alright?

James : Sure. That will be amazing.

Ray : Okay then. See you, James.

James : See you. Please drive safely and let me know when you arrive.

Ray : You too, mate!

BACA JUGA:

Artinya

James : Kamu mau kemana setelah ini?

Ray : Sepertinya aku akan langsung pulang, karena Ibuku memintaku pulang cepat.

James : Baiklah. Jadi kita tidak jadi jalan hari ini?

Ray : Sepertinya tidak. Kalau besok gimana?

James : Boleh. Itu akan seru.

Ray : Oke deh.. Sampai jumpa, James.

James : Sampai jumpa. Hati hati ya, kabari aku kalau sudah sampai.

Ray : Kamu juga ya!