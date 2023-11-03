Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Pelajar Ciptakan Alat Penjernih Air Laut, Aman Buat Cuci Motor

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |18:20 WIB
Pelajar Ciptakan Alat Penjernih Air Laut, Aman Buat Cuci Motor
Pelajar ciptakan alat penjernih air laut (Foto: M Fadli Ramadan)
A
A
A

 

JAKARTA – Seluruh siswa di Indonesia diadu kreativitasnya untuk menciptakan beragam alat yang dapat membantu kehidupan masyarakat. Hasilnya, tercipta banyak ide dan invensi lahir dari generasi muda untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Ide dan gagasan mereka diadu untuk menawarkan solusi untuk pembangunan berkelanjutan dalam Astra Honda Motor Best Student (AHMBS) 2023. Sebanyak 742 siswa dari seluruh Indonesia dan melalui proses seleksi untuk ke tahap berikutnya. Terkurasi 55 siswa yang melakukan presentasi secara online di tingkat nasional.

 BACA JUGA:

Dari hasil presentasi tersebut, diambil 19 orang untuk masuk ke tahap akhir yang mempresentasikan karya mereka secara langsung di Jakarta. Akhirnya, Dewan Juri menetapkan dua karya terbaik.

Dua karya siswa ini dinilai mampu memberikan manfaat untuk kebutuhan langsung masyarakat. Karya tersebut adalah water purifier atau penjernih air dalam kategori invensi, dan pengaman transaksi digital keuangan menggunakan QR Code di kategori ide.

Setelah proses seleksi yang dilakukan sejak Agustus 2023, dan dilanjutkan seleksi nasional pada Oktober lalu, akhirnya ditetapkan Rafila Anindya Ahmad dari Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta sebagai juara di level gold untuk kategori ide. Sementara itu, untuk kategori invensi, Raditya Syarifatur Riyad dari sekolah SMA Laboratorium UM, Malang, Jawa Timur berhasil menjadi yang terbaik level gold melalui karya alat penjernih air dengan tenaga surya.

 BACA JUGA:

“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan untuk karya yang saya kembangkan. Inovasi ini hadir dari kegelisahan terhadap masalah ketersediaan air bersih di wilayah pesisir. Saya ingin mengembangkan lagi di masa mendatang,” kata Raditya.

Dalam penemuannya itu, Raditya melakukan risetnya tersebut di Pulau Kangean, Sumenep, Jawa Timur. Sulitnya akses air bersih membuatnya berpikir untuk menyuling air laut menjadi tawar sekaligus menjernihkannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement