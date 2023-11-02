Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

10 Contoh Teks Anekdot Lucu Tentang Sekolah Lengkap dengan Strukturnya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |08:15 WIB
10 Contoh Teks Anekdot Lucu Tentang Sekolah Lengkap dengan Strukturnya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Kumpulan 10 contoh teks anekdot lucu tentang sekolah lengkap dengan strukturnya dapat menjadi pembelajaran.

Dipetik dari kamus besar bahasa Indonesia, anekdot berarti cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya.

Teks anekdot memiliki ciri-ciri berupa sifatnya yang pendek hanya terdiri dari beberapa kalimat. Selain itu, anekdot juga didasarkan atas kejadian nyata dan mengandung sindiran dibalut humor.

Beirkut 10 contoh teks anekdot lucu tentang sekolah lengkap dengan strukturnya:

1. Sekolah Bertaraf Internasional

Abstrak

Suatu hari di suatu sekolah negeri Antah Berantah, seorang guru memberi tahu kepada murid-muridnya bahwa sekolah mereka akan menjadi sekolah SBI.

Orientasi

Guru: Anak-anak, ada kabar gembira untuk kita semua. Sekolah kita sebentar lagi akan menjadi sekolah SBI (Sekolah Bertaraf Internasional). Nah, untuk menyambut hal ini, saya mau tanya apa yang akan kalian siapkan. Joni, apa yang akan kamu untuk menyambut ini?

Joni: Belajar bahasa Inggris agar lebih mahir dalam berbicara bahasa Inggris.

Krisis

Guru: Bagus sekali. Kalau kamu, Jono?

Jono: Harus siap uang, Pak.

Guru: Lho kok uang?

Jono: Ya Pak. Soalnya kalau sekolah kita statusnya sudah SBI, pasti bayarnya lebih mahal. Masa sih SBI bayarnya sama kayak sekolah biasa? Udah gitu, pasti nanti diminta iuran untuk ini itu.

Guru: Jawabanmu kok sinis sekali? Begini lho, kalau sekolah kita bertaraf internasional artinya sekolah kita itu setara dengan sekolah luar negeri. Jadi, kalian seperti sekolah di luar negeri.

Jono: Tapi Pak, kalau menurut saya, SBI itu bukan Sekolah Bertaraf Internasional, tapi Sekolah Bertarif Internasional.

Reaksi

Akhirnya guru tersebut kebingungan membalas kata-kata Jono

Koda

... dan langsung membahas materi pelajaran.

2. Sekolah di Hari Minggu

Abstrak

Seperti biasa, Lius bangun pagi. Sekolah akan mulai pukul 07.00. Lius biasa bangun setengah enam untuk mandi dan sedikit membantu ibu di dapur.

Orientasi

Pagi ini Lius bangun sendiri. Ia langsung menuju kamar mandi. Usai mandi, ia berganti pakaian. Harunya ibu sudah ramai di dapur jam segini.

Krisis

Lius menarik selimut dan menggoyang-goyang badan ibu. Namun ibu tak kunjung bangun.

Ibu: “Mau apa sih kau, Nak? Ngantuk kali aku.”

Lius: “Ah Ibu biasa bangunkan aku kalau pagi. Giliran aku bangunkan, Ibu malah malas-malasan. Bangun Bu. Sarapan apa aku?”

Ibu: “Alamak, pagi kali kau bangunkan aku. Makan apa saja dulu itu di kulkas, masak sendiri. Agak siang baru aku masakkan.”

Reaksi

Lius: “Ibu ini bagaimana! Anaknya mau berangkat sekolah malah disuruh masak sendiri"

Koda

Ibu: “Berisik kali! Pagi-pagi sudah bikin repot ya. Rajin betul kau hari Minggu berangkat ke sekolah.”

