JAKARTA – Tidak hanya cantik dan berbakat, Raline Shah juga dikenal sebagai artis yang pintar. Dia kerap tampil di acara internasional dan memperlihatkan cara pandang yang cerdas. Wajar saja, Raline Shah menganggap pendidikan itu penting.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Astra Talk memeriahkan rangkaian awarding 4th Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards 2023. Astra menghadirkan Bincang Inspiratif AstraTalks bertema ”Semangat Untuk Hari Ini dan Masa Depan Indonesia”

Menurut Raline, pendidikan membuat cara pandang seseorang berbeda. Untuk menilai persepsi, kata dia, salah satunya adalah dengan pendidikan.

“Sebenarnya yang pertama yang paling penting untuk membantu kita berbuat sesuatu yang beda atau transformasi dalam hidup kita yang berdampak adalah apabila kita bisa menyampaikan persepsi kita, menyampaikan human perception. Dan untuk menyampaikan human perception ini kita membutuhkan, salah satunya adalah pendidikan. Tapi banyak lagi hal yang bisa menyampaikan human perception, ini karena education ya (sebagai) main function nya adalah untuk menghandle ini persepsi kita melihat sesuatu,” ucap Raline dalam Acara Astra Talk, dikutip Kamis (2/11/2023)

Raline juga bercerita bahwa dalam universitas saja dia belajar banyak bukan hanya tentang political science saja, tetapi belajar soft skill yang kadang kali jarang kita asah. Menurutnya, edukasi itu bukan hanya menghafal atau informasi yang kita muntahkan. Apalagi AI sekarang sudah bisa mempelajari apa yang kita pelajari di sekolah-sekolah