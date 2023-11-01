Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Simak Jadwal Tes SKD CPNS 2023 Kejaksaan, Kemenkumham dan MA

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:10 WIB
Simak Jadwal Tes SKD CPNS 2023 Kejaksaan, Kemenkumham dan MA
Jadwal Tes SKD CPNS 2023 Kejaksaan, Kemenkumham dan MA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jadwal tes SKD CPNS 2023 Kejaksaan, Kemenkumham, dan MA perlu diketahui untuk para peserta seleksi CPNS. Setelah pengumuman tahap pertama, peserta yang lolos tahap administrasi selanjutnya melanjutkan tahap ujian tes SKD.

 BACA JUGA:

Tes SKD atau Seleksi Kompetensi Dasar merupakan tes kemampuan para peserta dengan tiga jenis tes yang diujikan. Tes SKD meliputi TWK (Tes wawasan Kebangsaan), TIU (Tes Intelegensi Umum), dan TKP (Tes Karakter Pribadi). Dikutip dari surat edaran resmi dari Badan Kepegawaian Negara No. 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023 pada Selasa (31/10/2023), tes SKD untuk para peserta seleksi CPNS 2022 akan dilaksanakan pada 9-18 November 2023.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (1/11/2023), jadwal ini juga berlaku untuk seluruh instansi negara yang ikut serta di CPNS 2022, termasuk Kejaksaan RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Mahkamah Agung. Lebih lengkap, berikut merupakan jadwal rangkaian tahap 2 CPNS 2023 yakni tes SKD:

 BACA JUGA:

Jadwal Rangkaian Tes SKD CPNS 2023

Penjadwalan SKD CPNS: 1 - 4 November 2023

Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS: 5 - 8 November 2023

Pelaksanaan SKD CPNS: 9 - 18 November 2023

Pengolahan Nilai SKD CPNS: 16 - 19 November 2023

Pengumuman Hasil SKD CPNS: 20 - 22 November 2023

Masa Sanggah: 23 - 25 November 2023

Jawab Sanggah: 23 - 27 November 2023

Pengolahan Nilai SKD CPNS Hasil Sanggah: 26 - 30 November 2023

Pengumuman Pasca Sanggah: 27 November - 2 Desember 2023

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/65/3089811/tes_pppk_2024-dV56_large.jpeg
Kapan Terakhir Buat Akun SSCASN 2024 PPPK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089524/apakah-tes-skb-cpns-2024-ada-sistem-gugur-ini-penjelasannya-f2sr9xVxfq.jpg
Apakah Tes SKB CPNS 2024 Ada Sistem Gugur? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089506/cetak-kartu-ujian-skb-cpns-2024-di-mana-T0o4ZjUY14.jpg
Cetak Kartu Ujian SKB CPNS 2024 di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/65/3087622/kapan-pelaksanaan-skb-cpns-bappenas-dan-kemenag-2024-pEfZOE2j69.jpg
Kapan Pelaksanaan SKB CPNS Bappenas dan Kemenag 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088013/tes-skb-cpns-2024-non-cat-dilakukan-di-mana-XW7ZJijma4.jpg
Tes SKB CPNS 2024 Non CAT Dilakukan di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/624/3085148/apakah-guru-madrasah-swasta-kemenag-bisa-ikut-pppk-2024-jBY1Cf1XTB.jpg
Apakah Guru Madrasah Swasta Kemenag Bisa Ikut PPPK 2024?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement