Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Jumlah Soal Tes CPNS dan PPPK 2023?

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |20:15 WIB
Berapa Jumlah Soal Tes CPNS dan PPPK 2023?
Berapa jumlah soal tes CPNS dan PPPK 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berapa jumlah soal tes CPNS dan PPPK 2023? Saat ini rangkaian seleksi CPNS dan PPPK 2023 berada di tahap penjadwalan selanjutnya yakni penjadwalan Seleksi Kompetensi yang berlangsung 30 September - 2 November 2023.

Setelah peserta CPNS dan PPPK 2023 lolos di tahap seleksi administrasi pertama, peserta harus mengikuti tes selanjutnya yakni Seleksi Kompetensi atau ujian tulis untuk bisa melanjutkan tahap berikutnya.

Dikutip dari berbagai sumber pada Senin (30/10/2023), bagi peserta CPNS 2023, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) merupakan tes yang berisikan soal TWK (Tes wawasan Kebangsaan), TIU (Tes Intelegensi Umum), dan TKP (Tes Karakter Pribadi).

Selain SKD, untuk peserta CPNS juga ada ujian SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) yang akan dilaksanakan dua tipe ujian, yakni pada 1-20 Desember 2023 (Non-CAT) dan 9-10 Desember 2023 (CAT).

 BACA JUGA:

Sementara bagi peserta PPPK 2023, Seleksi Kompetensi berisikan 3 kategori tes, yakni Seleksi Kompetensi Teknis (SKT), Seleksi Kompetensi Manajerial (SKM), dan Seleksi Kompetensi Sosial Kultural (SKSK).

Untuk tes CPNS, ketiga kategori tes SKD berjumlah 110 soal dengan pembagian TWK 30 soal, TIU 35 soal, dan TKP 45 soal. Sementara untuk SKB, tes yang diujikan berjumlah 180 soal dengan rincian soal tidak dominan hitungan berjumlah 100 soal dan soal dominan hitungan berjumlah 80 soal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/65/3089811/tes_pppk_2024-dV56_large.jpeg
Kapan Terakhir Buat Akun SSCASN 2024 PPPK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089524/apakah-tes-skb-cpns-2024-ada-sistem-gugur-ini-penjelasannya-f2sr9xVxfq.jpg
Apakah Tes SKB CPNS 2024 Ada Sistem Gugur? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089506/cetak-kartu-ujian-skb-cpns-2024-di-mana-T0o4ZjUY14.jpg
Cetak Kartu Ujian SKB CPNS 2024 di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/65/3087622/kapan-pelaksanaan-skb-cpns-bappenas-dan-kemenag-2024-pEfZOE2j69.jpg
Kapan Pelaksanaan SKB CPNS Bappenas dan Kemenag 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088013/tes-skb-cpns-2024-non-cat-dilakukan-di-mana-XW7ZJijma4.jpg
Tes SKB CPNS 2024 Non CAT Dilakukan di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/624/3085148/apakah-guru-madrasah-swasta-kemenag-bisa-ikut-pppk-2024-jBY1Cf1XTB.jpg
Apakah Guru Madrasah Swasta Kemenag Bisa Ikut PPPK 2024?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement