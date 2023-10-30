Berapa Jumlah Soal Tes CPNS dan PPPK 2023?

JAKARTA - Berapa jumlah soal tes CPNS dan PPPK 2023? Saat ini rangkaian seleksi CPNS dan PPPK 2023 berada di tahap penjadwalan selanjutnya yakni penjadwalan Seleksi Kompetensi yang berlangsung 30 September - 2 November 2023.

Setelah peserta CPNS dan PPPK 2023 lolos di tahap seleksi administrasi pertama, peserta harus mengikuti tes selanjutnya yakni Seleksi Kompetensi atau ujian tulis untuk bisa melanjutkan tahap berikutnya.

Dikutip dari berbagai sumber pada Senin (30/10/2023), bagi peserta CPNS 2023, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) merupakan tes yang berisikan soal TWK (Tes wawasan Kebangsaan), TIU (Tes Intelegensi Umum), dan TKP (Tes Karakter Pribadi).

Selain SKD, untuk peserta CPNS juga ada ujian SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) yang akan dilaksanakan dua tipe ujian, yakni pada 1-20 Desember 2023 (Non-CAT) dan 9-10 Desember 2023 (CAT).

Sementara bagi peserta PPPK 2023, Seleksi Kompetensi berisikan 3 kategori tes, yakni Seleksi Kompetensi Teknis (SKT), Seleksi Kompetensi Manajerial (SKM), dan Seleksi Kompetensi Sosial Kultural (SKSK).

Untuk tes CPNS, ketiga kategori tes SKD berjumlah 110 soal dengan pembagian TWK 30 soal, TIU 35 soal, dan TKP 45 soal. Sementara untuk SKB, tes yang diujikan berjumlah 180 soal dengan rincian soal tidak dominan hitungan berjumlah 100 soal dan soal dominan hitungan berjumlah 80 soal.