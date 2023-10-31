Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kurangi Penggunaan Pestisida, Mahasiswa Budidaya Predator Hewan Pemangsa Hama Ulat

Bambang Sugiarto , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |15:20 WIB
Kurangi Penggunaan Pestisida, Mahasiswa Budidaya Predator Hewan Pemangsa Hama Ulat
Mahasiswa budidaya hewan predator pemakan hama (Foto: Okezone)
A
A
A

JEMBER - Budidaya jangkrik atau ulat sutera mungkin sudah biasa. Namun bagaimana jadinya jika melakukan budidaya predator jenis assa sinbat yang merupakan pemakan ulat daun pada tanaman tembakau atau kelapa sawit? Tujuannya bisa memerangi hama dan mengurangi penggunaan pestisida.

 BACA JUGA:

Pelopornya adalah Budianto, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jember. Dia membudidayakan predator jenis assa sinbat. Predator ini merupakan hewan pemangsa jenis kepik.

Dengan menyebarkan binatang ini, ulat pada tanaman akan dimangsa dengan cara dihisap dengan menusuk gunakan bagian tubuhnya. keuntungan predator ini juga mengurangi populasi ulat yang dapat merusak tanaman juga mengurangi penggunaan pestisida pada tanaman.

 BACA JUGA:

Predator ini juga mempermudah petani untuk tidak lagi mencari satu persatu ulat pada tanaman yang mengganggu tumbuh kembangnya. Untuk membudidayakan predator tersebut, Budianto menggunakan teknis alami yakni mengawinkan pejantan dan betina di dalam kotak khusus dengan suhu yang diatur sedemikian rupa.

Dan untuk memberi makannya, Budianto memberi ulat hongkong. Satu pasangan bisa menghasilkan hingga 70 telur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/65/3144535/planet-P8yI_large.jpg
Ada Planet Baru Terdeteksi di Batas Tata Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/65/3141367/atom-R9pS_large.jpg
Terungkap! Foto Pertama Atom Tunggal Jadi Terobosan Besar di Dunia Sains
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/65/3139252/gajah-t79G_large.jpg
Tahukah Kamu, Gajah Takut dengan Semut? Ini Penjelasan Ilmiah yang Jarang Diketahui!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/65/3138940/gajah-YS6D_large.jpg
Benarkah Gajah Bisa Menangis? Ini Fakta Mengejutkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/624/3135119/anak-r3Rc_large.jpg
Ini 9 Kebiasaan Baik agar Anak Tumbuh Cerdas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/65/3130647/sapi-qsMf_large.jpg
7 Hewan Unik yang Memiliki Kebiasaan Tidur Sambil Berdiri
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement