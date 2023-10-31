Kurangi Penggunaan Pestisida, Mahasiswa Budidaya Predator Hewan Pemangsa Hama Ulat

JEMBER - Budidaya jangkrik atau ulat sutera mungkin sudah biasa. Namun bagaimana jadinya jika melakukan budidaya predator jenis assa sinbat yang merupakan pemakan ulat daun pada tanaman tembakau atau kelapa sawit? Tujuannya bisa memerangi hama dan mengurangi penggunaan pestisida.

Pelopornya adalah Budianto, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jember. Dia membudidayakan predator jenis assa sinbat. Predator ini merupakan hewan pemangsa jenis kepik.

Dengan menyebarkan binatang ini, ulat pada tanaman akan dimangsa dengan cara dihisap dengan menusuk gunakan bagian tubuhnya. keuntungan predator ini juga mengurangi populasi ulat yang dapat merusak tanaman juga mengurangi penggunaan pestisida pada tanaman.

Predator ini juga mempermudah petani untuk tidak lagi mencari satu persatu ulat pada tanaman yang mengganggu tumbuh kembangnya. Untuk membudidayakan predator tersebut, Budianto menggunakan teknis alami yakni mengawinkan pejantan dan betina di dalam kotak khusus dengan suhu yang diatur sedemikian rupa.

Dan untuk memberi makannya, Budianto memberi ulat hongkong. Satu pasangan bisa menghasilkan hingga 70 telur.