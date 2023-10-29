Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ukir Sejarah, Pelajar Indonesia Bertemu di Kompetisi Olahraga Lintas Wilayah Selandia Baru

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |22:18 WIB
Ukir Sejarah, Pelajar Indonesia Bertemu di Kompetisi Olahraga Lintas Wilayah Selandia Baru
Pertemuan Para Pelajar Indonesia di Selandia Baru. (Foto: Okezone.com/PPI)
A
A
A

JAKARTA - Para pelajar Indonesia di Selandia Baru mengikuti dan memeriahkan Pekan Olahraga Perhimpunan Pelajar Indonesia se-New Zealand memperebutkan piala Atase Pertahanan (POPPINZ ATHAN CUP 2023) yang diadakan di Wellington bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda.

Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Selandia Baru, Radya Mahardika mengatakan, gelaran ini merupakan acara bersejarah bagi PPI Selandia Baru. Di mana merupakan kompetisi olahraga perdana yang mempertemukan para pelajar angggota PPI di lintas wilayah di Selandia Baru dari Auckland, Canterbury, Dunedin, Invercargill, Nelson, Palmerston North, hingga Wellington sejak awal berdirinya PPI Selandia Baru.

Kegiatan diawali sambutan dari Atase Pertahanan RI untuk Wellington, Kolonel Chb Herwanto Setiyono dan diikuti dengan peresmian oleh Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Fientje Maritje Suebu.

Dalam sambutannya, Herwanto menyampaikan, kegiatan ini berperan penting untuk memupuk semangat persatuan dan nasionalisme para pelajar Indonesia sehingga dapat terlindungi dari paham dan isu menyimpang ketika menempuh studi di luar negeri.

"Saling jaga sesama saudara kita walau tidak berada di tanah air, jaga sportifitas, junjung tinggi solidaritas, Athan bersama para pelajar Indonesia di Selandia Baru," ujar Herwanto, Minggu (29/10/2023).

Recreation Centre Victoria University of Wellington menjadi saksi kemeriahan pertandingan bulu tangkis, futsal, dan basket para pelajar Indonesia yang bertanding maupun memberikan dukungan kepada para atlit pada 27 Oktober 2023.

Ketua pelaksana POPPINZ ATHAN CUP 2023 yang juga merangkap Event Manager PPI Selandia Baru, Cindy Bianca Primarita Puteri menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat silaturahmi para pelajar yang selama ini belum pernah bertemu secara fisik satu sama lain.

“Meskipun harus melewati perjalanan yang penuh lika liku, aku harap semua yang datang dan berpartisipasi bisa enjoy dan merasa disambut dengan hangat. Semoga POPPINZ bisa dilaksanakan rutin kedepannya dengan jauh lebih baik dan lebih keren lagi!” tukas Cindy.

Senada dengan Cindy, delegasi basket asal Papua yang juga merupakan Event Coordinator PPI Palmerston North, Mahor Jhon Gedi turut menyampaikan kegembiraannya bisa mengikuti POPPINZ ATHAN CUP 2023.

“Sangat bangga dapat berkesempatan bertanding bersama rekan-rekan satu wilayah, semoga event ini dapat menjadi ajang semakin kompaknya para pelajar dan semakin banyak event dengan semangat yang sama di masa mendatang," ujar Mahor.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179585//ayodhya_sandyazmara_utomo_meraih_penghargaan_best_position_paper_di_unesco_chamber_1-NTd8_large.jpg
Pelajar Indonesia Harumkan Nama Bangsa di Ajang Model United Nations 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175112//industri_kemasan-PZ1D_large.jpg
Industri Kemasan RI Diproyeksi Tembus Rp231,9 Triliun pada 2032
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/65/3155417//mahasiswa-sJo1_large.jpeg
Minim Perlindungan Sosial, Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Serukan Reformasi Kebijakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/65/3141893//ppi_dunia-Maql_large.jpg
75 Tahun Hubungan RI-Turki, PPI Izmir Gelar Kompetisi Olahraga hingga Workshop Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/65/3136366//mahasiswa_indonesia_kuliah_di_turki-pi8d_large.jpeg
Kisah Mahasiswa Indonesia di Istanbul Pasca Gempa 6,2 Magnitudo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/65/3136345//para_peserta_sino_doctoral_forum-wVMp_large.jpeg
SINO Doctoral Forum 2025, Hubungan RI-China Lewat Diplomasi Akademik
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement