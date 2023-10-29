Ukir Sejarah, Pelajar Indonesia Bertemu di Kompetisi Olahraga Lintas Wilayah Selandia Baru

JAKARTA - Para pelajar Indonesia di Selandia Baru mengikuti dan memeriahkan Pekan Olahraga Perhimpunan Pelajar Indonesia se-New Zealand memperebutkan piala Atase Pertahanan (POPPINZ ATHAN CUP 2023) yang diadakan di Wellington bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda.

Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Selandia Baru, Radya Mahardika mengatakan, gelaran ini merupakan acara bersejarah bagi PPI Selandia Baru. Di mana merupakan kompetisi olahraga perdana yang mempertemukan para pelajar angggota PPI di lintas wilayah di Selandia Baru dari Auckland, Canterbury, Dunedin, Invercargill, Nelson, Palmerston North, hingga Wellington sejak awal berdirinya PPI Selandia Baru.

Kegiatan diawali sambutan dari Atase Pertahanan RI untuk Wellington, Kolonel Chb Herwanto Setiyono dan diikuti dengan peresmian oleh Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Fientje Maritje Suebu.

Dalam sambutannya, Herwanto menyampaikan, kegiatan ini berperan penting untuk memupuk semangat persatuan dan nasionalisme para pelajar Indonesia sehingga dapat terlindungi dari paham dan isu menyimpang ketika menempuh studi di luar negeri.

"Saling jaga sesama saudara kita walau tidak berada di tanah air, jaga sportifitas, junjung tinggi solidaritas, Athan bersama para pelajar Indonesia di Selandia Baru," ujar Herwanto, Minggu (29/10/2023).

Recreation Centre Victoria University of Wellington menjadi saksi kemeriahan pertandingan bulu tangkis, futsal, dan basket para pelajar Indonesia yang bertanding maupun memberikan dukungan kepada para atlit pada 27 Oktober 2023.

Ketua pelaksana POPPINZ ATHAN CUP 2023 yang juga merangkap Event Manager PPI Selandia Baru, Cindy Bianca Primarita Puteri menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat silaturahmi para pelajar yang selama ini belum pernah bertemu secara fisik satu sama lain.

BACA JUGA: Erick Thohir Dilantik Jadi Koordinator Presidium Ikatan Alumni Pelajar Indonesia

“Meskipun harus melewati perjalanan yang penuh lika liku, aku harap semua yang datang dan berpartisipasi bisa enjoy dan merasa disambut dengan hangat. Semoga POPPINZ bisa dilaksanakan rutin kedepannya dengan jauh lebih baik dan lebih keren lagi!” tukas Cindy.

Senada dengan Cindy, delegasi basket asal Papua yang juga merupakan Event Coordinator PPI Palmerston North, Mahor Jhon Gedi turut menyampaikan kegembiraannya bisa mengikuti POPPINZ ATHAN CUP 2023.

“Sangat bangga dapat berkesempatan bertanding bersama rekan-rekan satu wilayah, semoga event ini dapat menjadi ajang semakin kompaknya para pelajar dan semakin banyak event dengan semangat yang sama di masa mendatang," ujar Mahor.