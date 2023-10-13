Erick Thohir Dilantik Jadi Koordinator Presidium Ikatan Alumni Pelajar Indonesia

JAKARTA - Menteri BUMN RI Erick Thohir resmi dikukuhkan menjadi Koordinator Dewan Presidium Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia (IAPPI) dan melantik Yuliandre Darwis Ph.D sebagai Ketua Harian Pengurus Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia (IAPPI) 2023-2027.

Dalam acara tersebut, Erick Thohir meminta kepada Pengurus Harian IAPPI untuk berkontribusi menyiapkan blueprint Indonesia Emas 2045. "Kepada para mahasiswa dan alumni di depan saya. Saya menantang mana blue print Indonesia 2045 dari perspektif kalian? Bukan dari perspektif pemerintah, tapi dari perspektif kalian masa depan Indonesia".

Erick Thohir berharap pelantikan ini menjadi keseriusan, bukan hanya wacana yang lagi dibicarakan. Ia juga berharap, pengurus IAPPI dapat memberikan cakrawala terkait arah masa depan Indonesia. Berikut nama-nama alumni PPI yang dilantik menjadi Pengurus Harian IAPPI:

Struktur Badan Pengurus Harian IAPPI Periode 2023-2027

1. Ketua Harian: Yuliandre Darwis, Ph.D

Wakil Ketua Harian: Reynaldi Istanto, MSc

Wakil Ketua Harian: Yudi Ariesta Chandra, Ph.D

2. Sekretaris Jenderal: Faruq Ibnul Haqi, M.RgnlUrbPlan

Wakil Sekretaris Jenderal:

* Tsamara Amany, MPP

* Deslaknyo Wisnu Hanjagi, MSc

* Annisa Ristya Rahmanti, MS, Ph.D, Dietisien

* Apt. Ika Yuwiani Puspasari, MSc

Kepala Biro Kesekretariatan (KSK): Putu Devi Narasari, S.H., BA

BACA JUGA:

3. Bendahara Umum: Arya Kuntadi, BA., MPP

Wakil Bendahara Umum:

* Gavriel, BA

* Bembi Yuniar, BA

* Rovito Hoetomo, BA

4. Direktorat Riset dan Inovasi

Direktur: Muhammad Aswin Rangkuti, Ph.D

Wakil Direktur: Sitta Rosdaniah, S.T., M.Sc., Ph.D.

5. Direktorat Hubungan Internasional

Direktur: Billy Mambrasar, ST., M.Sc., MBA,

Wakil Direktur: Khasan Ashari, M.IR