Cerita Pelajar Pemenang Lomba Kompetensi Siswa SMK 2023, Jatim Juara Umum

JAKARTA - Jawa Timur meraih juara umum Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS SMK) 2023. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Badan Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), menjadi juara umum dengan raihan 16 medali emas, 3 medali perak, dan 10 medali perunggu.

“Selamat kepada Sobat Prestasi yang telah berjuang, bersemangat belajar, membangun kompetensi, dan selalu bergerak positif menjadi generasi emas Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal Direktorat Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, Saryadi, pada acara penutupan LKS SMK 2023 dalam keterangan resmi kepada Okezone, Minggu (29/10/2023).

Saryadi juga mengajak para pelajar SMK untuk terus mengembangkan keterampilan dan prestasinya dalam bidang vokasi. “Saat ini kita telah masuk di era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0, tentunya hal ini menuntut pengembangan kompetensi peserta didik SMK menjadi sebuah isu strategis yang perlu diperhatikan dan memastikan pengembangan kompetensi menjadi agenda utama bagi seluruh pihak, guna mewujudkan talenta vokasi yang menginspirasi,” tutur Saryadi.

Kepala BPTI, Asep Sukmayadi, menyampaikan bahwa LKS SMK telah diikuti sebanyak 998 peserta didik dari 36 Provinsi di Indonesia 2023. Pada pelaksanaannya secara luring, LKS SMK 2023 dilaksanakan di dua lokasi yaitu SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 6 Surabaya pada tanggal 23 hingga 28 Oktober 2023.

“Seluruh rangkaian lomba berjalan dengan baik. Para peserta penuh antusias menunjukkan keterampilan, kemampuan, jiwa pantang menyerah, dan menjunjung tinggi semangat sportivitas,” ujar Asep.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang menutup secara resmi gelaran LKS SMK tingkat nasional 2023 mengapresiasi penuh kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian menyukseskan LKS SMK 2023. Lebih lanjut, Khofifah berpesan kepada para pelajar SMK untuk terus berjuang menggapai cita-cita yang diinginkan.

“Sejatinya semua peserta lomba adalah para juara, jadilah pelajar yang hebat, tumbuhkan semangat belajar kepada semua rekan-rekan di sekolah, dan terus menjadi generasi muda pembangun bangsa,” ucapnya.