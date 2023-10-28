Teladani Kisah 5 Pemuda Sukses Indonesia yang Berprestasi Mendunia

JAKARTA - Saat ini ada banyak anak muda Indonesia yang sukses di bidangnya masing-masing, bukan hanya sukses namun juga mendunia. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa seperti dalam edisi Sumpah Pemuda saat ini.

Indonesia memiliki banyak sumber daya potensial yang sangat bagus. Hingga saat kini banyak sekali pemuda - pemudi Indonesia yang telah sukses menjadi perhatian sebab prestasinya di berbagai bidang dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (28/10/2023). Berikut deretan pemuda Indonesia yang sukses dan berprestasi hingga mendunia.

Kisah Pemuda Sukses

1. Wilson Gomarga

Wilson Gomarga, berhasil membawa pulang medali emas pada kompetisi International Biology Olympiad (IBO) ke-27 di Hanoi, Vietnam. Wilson menyingkirkan 253 peserta dari 68 negara.

Awalnya, kiprah Wilson di ajang internasional berawal dari keikutsertaannya pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) ke-14 di Yogyakarta. Wilson berhasil membawa pulang medali emas untuk bidang studi yang sama dan mendapat nilai praktek dan teori tertinggi.

2. Maria Patricia Inggriani

Maria Patricia Inggriani yang bersekolah di SMA Kharisma Bangsa berhasil membawa pulang medali emas di kompetisi International Biology Olympiad (IBO) di Aarhus, Denmark.

Kompetisi IBO merupakan ajang lomba yang rutin diadakan setiap tahun. Di sana, para siswa yang mengikuti kompetisi ini akan menjalani tes praktikum dan teori di bidang Biologi. Terdapat empat topik yang harus mereka selesaikan dalam tes praktikum selama 90 menit yakni tentang Mikrobiologi dan Biologi Molekuler; Anatomi, Sistematik dan Evolusi Tumbuhan; Morfologi dan Fungsional Hewan serta Biokimia.

3. Joey Alexander

Sebuah prestasi juga ditorehkan oleh Joey Alexander. Di usianya yang masih belia, 12 tahun, pianis jazz Indonesia ini berhasil mendaratkan namanya sejajar dengan musisi kondang luar negeri di ajang Grammy Awards 2016. Dia juga menjadi musisi pertama asal Tanah Air yang masuk nominasi ajang bergengsi itu.

Joey berhasil masuk nominasi untuk dua kategori. Pertama adalah untuk Best Jazz Instrumental Album dengan 'My Favorite Things'. Kedua adalah untuk Best Improvised Jazz Solo dengan 'Giant Steps' dari album yang sama.