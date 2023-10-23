Burung Ini Masuk Daftar Hewan Paling Cerdas di Dunia

JAKARTA - Hewan juga memiliki tingkat keunikan dan kecerdasan yang unik. Ada sejumlah hewan yang membuat manusia berdecak kagum. Apa saja?

Dilansir dari sentientmedia.org, Senin (23/10/2023), sejumlah hewan memiliki kecerdasan yang unik. Di antaranya juga ada beberapa jenis burung. Apa saja?

Hewan Cerdas di Dunia

1. Lumba-lumba

Lumba-lumba adalah salah satu spesies paling cerdas di planet ini; mereka sangat mampu belajar dan meniru.

Lumba-lumba di kelompok yang berbeda menggunakan lumpur untuk membuat perangkap dan menggunakan spons untuk melindungi diri dari karang saat mereka mencari makanan, menunjukkan kemampuan mereka dalam menggunakan peralatan dan memanipulasi lingkungannya.

Kawanan lumba-lumba diketahui mengubah lokasi dan waktu berburu untuk beradaptasi atau menghindari aktivitas baru manusia, seperti konstruksi.

2. Burung gagak

Burung gagak adalah burung yang sangat cerdas, dan karena itu, mereka diasosiasikan dengan pertanda di banyak kebudayaan.

Burung gagak memiliki keterampilan perencanaan yang lebih baik daripada manusia balita . Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa mereka dapat memilih kunci dari serangkaian objek yang dapat digunakan untuk membuka kotak khusus yang berisi camilan. Mereka dapat menemukan kunci yang benar sebanyak 90 persen dan dengan sabar menunggu selama 17 jam untuk mendapatkan kesempatan menggunakannya untuk mendapatkan hadiah.

3. Babi

Babi adalah contoh klasik hewan yang mengejutkan banyak orang dengan kecerdasannya.

Babi sangat pintar sehingga mereka bisa memainkan video game sederhana , sebagaimana dibuktikan oleh empat babi di Pusat Penelitian Kesejahteraan Hewan Universitas Purdue. Permainan ini terdiri dari penggunaan joystick untuk memanipulasi titik yang menabrak dinding. Setelah menabrak tembok, babi-babi itu mendapat hadiah. Keempat babi tersebut menunjukkan keterampilan yang jauh lebih hebat daripada yang diperkirakan secara kebetulan. Untuk memainkan permainan ini, babi harus memahami bahwa menggerakkan joystick akan menghasilkan gerakan di layar.

4. Simpanse

Simpanse telah menjalani penelitian selama berjam-jam dengan tujuan untuk lebih memahami kognisi mereka. Hasilnya, kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa simpanse adalah salah satu spesies paling cerdas di dunia. 99 persen DNA manusia sama dengan simpanse, jadi hal ini bukanlah hal yang mengejutkan.

Simpanse dapat mengenali dirinya sendiri di cermin, yang merupakan komponen kunci dalam berpikir abstrak. Lebih dari itu, mereka mampu mengenali diri mereka sendiri melalui video , sebuah keterampilan yang tidak dimiliki manusia hingga usia sekitar empat tahun.

5. Gajah

Ungkapan “seekor gajah tidak pernah lupa” muncul karena suatu alasan: makhluk raksasa ini sangat cerdas. Gajah dapat mengingat rute migrasi tertentu, dan di mana menemukan air di sepanjang perjalanan. Mereka juga dapat membedakan kelompok predator yang berbeda (termasuk kelompok orang yang berbeda) berdasarkan cara mereka mencium dan bersuara.

Dalam beberapa kesempatan, gajah diketahui memanipulasi lingkungannya untuk mencapai tujuannya . Misalnya, Kandula, seekor gajah yang ditempatkan di Kebun Binatang Nasional di Washington DC, menggunakan balok sebagai pijakan untuk mengambil buah di luar jangkauannya.

Selama bertahun-tahun, para peneliti gagal mengenali keterampilan gajah dalam memanipulasi lingkungannya, dan kemampuan mereka menggunakan alat. karena asumsi manusia tentang apa yang dimaksud dengan kecerdasan.

Mereka tidak menganggap bahwa gajah lebih bergantung pada indra penciuman dan sentuhannya dibandingkan manusia atau kera ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Akibatnya, mereka menawarkan tongkat gajah untuk digunakan sebagai alat, yang hanya bisa dipegang gajah dengan belalainya, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk menyentuh dan mencium dunia di sekitar mereka.

Kini, gajah dianggap sebagai salah satu hewan non-manusia yang paling cerdas.