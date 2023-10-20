Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Benarkah Burung Gereja Bisa Turunkan Polusi Udara?

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |06:25 WIB
JAKARTA - Benarkah burung gereja bisa turunkan polusi udara? Burung gereja atau burung pipit (sparrow) adalah burung yang sering terlihat terbang bebas di udara. Burung ini juga disebut passer monatus dari keluarga passeirdae.

Burung gereja adalah salah satu burung yang kehadirannya sangat dekat dengan manusia, maka dari itu burung gereja disebut sebagai salah satu hewan liar yang paling jinak dan tidak mengganggu kehidupan manusia. Burung pipit ini biasa disebut sebagai burung gereja karena burung ini suka membuat sarang atau hinggap di langit-langit gereja. Pada masa kolonialisme Belanda, banguna tinggi saat itu masih sangat sedikit, salah satunya gereja.

Karena sering nampak di langit-langit gereja, burung pipit ini akhirnya lebih akrab dikenal sebagai burung gereja. Namun, tahukah kalau ternyata burung gereja juga berguna untuk turunkan polusi udara yang akhir-akhir ini sangat buruk?

Dikutip dari hewanpedia.com, Minggu (22/10/2023), burung gereja dapat menjadi indikator kadar polusi yang ada di udara suatu wilayah. Untuk menentukan seberapa buruk polusi, dapat dilihat dari kandungan cangkang dan telur dan kotoran dari burung ini apakah mengandung zat polusi atau tidak.

Sebuah penelitian dari jurnal karya Swaileh KM dan Sansur R dari Dept. of Biology and Biochemistry Birzeit University menjelaskan untuk melihat berapa kadar polusi udara di sebuah wilayah dapat dilihat dari berapa banyak konsentrasi logam yang ada di perut burung gereja. Dalam pengamatannya, ditemukan burung gereja yang hidup di pemukiman padat memiliki kandungan tembaga (Cu), Timbal (Pb), dan Seng (Zn) lebih tinggi dibanding burung gereja yang hidup di wilayah yang jauh dari pemukiman padat.

