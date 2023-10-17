Inilah Perbedaan Burung Merpati dengan Burung Dara yang Sering Dianggap Sama

JAKARTA - Inilah perbedaan burung merpati dengan burung dara yang sering dianggap sama. Burung merpati dan burung dara merupakan dua jenis burung yan cukup familiar, baik di kalangan pecinta burung maupun masyarakat umum lainnya.

Banyak orang masih mempertanyakan apakah kedua jenis burung tersebut sama atau berbeda?

Anggapan bahwa burung merpati dan burung dara merupakan jenis burung yang sama adalah benar. Kedua burung ini dianggap sebagai satu hewan yang sama, karena jika dilihat sekilas dari bentuk fisik tidak ditemukan perbedaan di antara keduanya.

Kemudian mengapa kedua burung ini disebut dengan sebutan yang berbeda? Berikut ini penjelasan mengenai perbedaan antara burung merpati dan burung dara.

Perbedaan Burung Merpati dan Burung Dara

Perbedaan paling mendasar mengapa burung ini mendapatkan dua sebutan, karena pada dasarnya disetiap daerah menyebutkan burung ini secara berbeda.

Di daerah A burung yang masih menjadi anggota keluarga Columbidae, disebut sebagai burung merpati. Sedangkan di daerah B burung ini disebut dengan nama burung dara.

Perbedaan kedua yaitu penyebutan burung merpati erat disebut untuk burung yang digunakan untuk lomba, seperti merpati balap. Sedangkan burung dara lebih sering disebut untuk burung pendaging atau yang dapat dikonsumsi.

Perbedaan penyebutan yang ketiga menurut praktik ortinologi menjelaskan bahwa istilah burung dara digunakan untuk spesies burung yang berukuran lebih kecil. Sedangkan istilah burung merpati digunakan untuk spesies yang lebih besar.

Berasal dari family yang sama yaitu Columbidae dari Ordi Columbiformes, ternyata varietas keluarga burung merpati atau dara memiliki populasi yang besar di wilayah Indomalaya dan Ekozona Australasia.

Burung ini dapat ditemukan di wilayah Australia, Kepulauan Pasifik Barat, dan wilayah Asia Tenggara yang memiliki iklim tropis.

Jika dideskripsikan burung merpati dan dara tidak memiliki perbedaan. Di mana burung ini memiliki badan yang gempal, berleher pendek, paruh yang pendek dan ramping, serta cere yang berair.