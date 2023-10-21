Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Sarang Burung Gereja Terbuat dari Apa?

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |12:25 WIB
Sarang Burung Gereja Terbuat dari Apa?
Sarang burung gereja terbuat dari apa? (Foto: All About Birds)
A
A
A

JAKARTA - Sarang burung gereja terbuat dari apa? Mereka termasuk burung yang lincah dan terampil dalam terbang, sering kali terlihat menangkap serangga di udara dengan kecepatan tinggi.

Mereka juga, memiliki tubuh yang ramping dengan sayap panjang dan ekor bercabang. Burung gereja ini memiliki bulu berwarna cokelat kehitaman di bagian atas tubuh dan putih di bagian bawahnya.

Dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (21/10/2023), burung gereja bermigrasi karena mereka melakukan perjalanan jarak jauh setiap tahunnya. Hal itu terjadi antara tempat bersarang di musim panas dan tempat berpindah di musim dingin.

Burung gereja dikenal dengan kebiasaannya yang sering terbang dalam kelompok besar dan membuat sarang yang rumit. Lantas, sarang burung gereja terbuat dari apa sih? Simak ulasan informasi berikut ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
