Apakah Burung Gereja dengan Sparrow Sama?

JAKARTA – Apakah burung gereja dengan sparrow sama? Hal ini perlu disimak karena keunikan dibalik burung gereja yang sering berterbangan di antara lingkungan kita.

Menurut Translate secara langsung, burung Sparrow merupakan bahasa Inggris dari burung gereja. Penamaan burung gereja di Indonesia berdasarkan tempat tinggalnya yang sering kali ditemukan di atas gereja.

Perlu diketahui bahwa burung gereja di luar sana memiliki 2 nama, yaitu New World Sparrow dan Old World Sparrow. Penamaan ini dikarenakan adanya evolusi pada paruh mereka.

Cara membedakannya hanya melihat paruhnya saja. Jika burung Old Sparrow memiliki tulang di lidahnya untuk memakan biji-bijian, New World Sparrow mempunyai paruh yang lebih dikhususkan.