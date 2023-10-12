Apakah Burung Gereja Bertelur?

JAKARTA – Apakah burung gereja bertelur? Ada fakta menarik dari burung yang satu ini.

Jawabannya tentu saja benar, karena burung gereja merupakan hewan ovipar dan memiliki ciri-ciri khusus pada umumnya. Seperti tidak memiliki kelenjar susu dan daun telinga. Seluruh burung sebenarnya merupakan hewan ovipar, terkecuali burung unta yang melahirkan.

Burung gereja akan bertelur sebanyak 1 hingga 6 butir, lalu akan dierami selama 10 hingga 12 hari. Walaupun semua telur tersebut menetas, hanya ada 2 atau 3 ekor saja yang dapat tumbuh hingga dewasa, sedangkan sisanya meninggal sebelum menginjak usia dewasa.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (12/10/2023) bahwa untuk membedakan ovipar (hewan bertelur) dan vivipar (hewan yang melahirkan) tentunya sangatlah mudah untuk membedakannya. Seperti daun telinga yang hanya ada pada hewan yang melahirkan, burung gereja ataupun burung lain tidak memiliki daun telinga.

Sebagai informasi, telinga pada burung bersembunyi dekat matanya, sehingga mereka hanya mengandalkan gelombang suara saja. Hal ini membantu burung untuk bisa mendengarkan dari mana sumber suara tersebut.

