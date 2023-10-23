Simak Alur Lengkap Seleksi PPPK Guru 2023

JAKARTA - Alur lengkap seleksi PPPK guru 2023 menarik disimak. Pendaftaran Penerimaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2023 pemerintah membuka 573.496 formasi ASN, dari jumlah formasi khusus P3K guru mencapai 296.084 orang.

Pendaftaran PPPK Guru tahun 2023 terdiri dari dua jenis pendaftar, yaitu kebutuhan khusus dan umum. Kebutuhan umum terbuka bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar dalam data kelulusan profesi guru Kemendikbudristek dan guru yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek. Dikutip dari berbagai sumber, pada Senin,(23/10/2023), penempatan dan prioritas pelamar juga menjadi bagian penting dalam proses seleksi ini, dengan guru yang telah lulus Passing Grade PPPK mendapatkan prioritas utama, diikutio oleh guru THK - II dan guru honorer sekolah negeri dengan pengalaman lebih dari 3 tahun.

BACA JUGA:

Seleksi PPPK Guru 2023

Berikut adalah alur seleksi PPPK Guru 2023:

1. Seleksi Administrasi: Seleksi administrasi dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggunakan Computer Assisted Test. Pada tahap ini, peserta akan melengkapi berkas-berkas administrasi yang diperlukan.

BACA JUGA:

2. Seleksi Kompetensi: Seleksi dalam bidang-bidang tersebut.