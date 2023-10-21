10 Contoh Soal PPPK Kesehatan 2023 dan Jawabannya

JAKARTA - Kumpulan contoh soal PPPK kesehatan 2023 dan jawabannya perlu diperhatikan pelamar agar bisa lolos proses CPNS 2023.

Bagi Anda para peserta seleksi maka wajib mengetahui beberapa contoh soal PPPK Kesehatan 2023 beserta jawabannya untuk dipelajari lebih lanjut. Hal itu berguna supaya Anda dapat lolos dalam tahap tes seleksi kompetensi yang akan diadakan dipenghujung tahun, tepatnya mulai 10 November hingga 4 Desember 2023.

Berikut contoh soal PPPK kesehatan 2023 dan jawabannya perlu diperhatikan pelamar agar bisa lolos proses CPNS 2023:

1. Pak Runkad dan keluarganya rajin berolahraga bersama, istrinya pun selalu memperhatikan asupan gizi mereka. Maka keluarga Pak Rungkad menunjukkan kriteria keperawatan sebagai...

Keluarga sehat

Keluarga risiko tinggi

Keluarga rawan

Keluarga bebas penyakit

Keluarga bugar

Jawaban: A. Keluarga sehat

2. Program yang tepat untuk sasaran keperawatan keluarga sehat adalah...

Promosi kesehatan

Rujukan fasilitas kesehatan

Konsultasi kesehatan

Jaminan kesehatan

Pelayanan perawatan

Jawaban: A. Promosi kesehatan

3. Seorang perawat melakukan pengkajian terhadap sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, 4 anak, kakek, dan nenek.

Anak pertama dari keluarga tersebut tinggal di luar kota untuk melanjutkan pendidikan.

Apa tipe keluarga tersebut?

a. Extended family

b. Nuclear dyed

c. Middle age

d. Three generation

Jawaban: D. Three Generation, karena anggota keluarga terdiri dari 3 generasi berbeda yaitu generasi kakek-nenek, generasi ayah-ibu, dan generasi anak-anak.