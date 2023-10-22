Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral! Siswa Bebas Tanpa Guru di Sekolah, Nikmati Jam Kosong dengan Bobo Siang Massal

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |18:15 WIB
Viral! Siswa Bebas Tanpa Guru di Sekolah, Nikmati Jam Kosong dengan Bobo Siang Massal
Jam kosong dimanfaatkan siswa untuk tidur siang (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA – Kelas 12 dikenal sebagai kelas yang penuh dengan kegiatan persiapan ujian. Mulai dari ujian praktik, hingga ujian tulis semua dilakukan di kelas 12. Siapa bilang? Buktinya di sebuah sekolah yang viral ini, para siswa kelas 12 ini justru asyik bobo siang massal. 

Tidak heran jika semasa melewati hal tersebut anak-anak diminta untuk bimbingan belajar tambahan, atau bahkan kerja kelompok yang membuatnya berkurang waktu jam istirahat, atau sekedar bermain bersama teman. Hal itu pun yang dirasakan oleh sekelompok siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak diketahui nama sekolahnya tersebut. 

 BACA JUGA:

Dalam video yang beredar, nampak segerombolan anak kelas 12 menikmati jam kosongnya dengan menggelar tidur siang bersama. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang juga tidur tanpa beralaskan kain atau apapun sehingga hanya menggunakan sebuah tas sebagai pengganjal kepalanya. 

Tidak memandang perempuan atau laki-laki, mereka terlihat kompak tidur bersama sambil menunjukkan wajah yang lelah. Mereka seolah bebas merdeka tanpa adanya jam pelajaran.

 BACA JUGA:

“Jamkos (jam kosong) di kelas 12 dipake buat tidur bukan buat ke kantin lagi,” tulis pemilik akun, dikutip dalam akun TikTok @capesamamipalima, Minggu (22/10/2023).

Sontak saja hal itu pun membuat netizen merasakan, apa yang dirasakan siswa kelas 12 itu. Netizen yang melihat video tersebut juga seakan kembali mengenang masa-masa sekolah, sehingga meminta para siswa itu menikmati masa-masa sekolahnya dengan semangat, meskipun rasa lelah terus menghantui mereka.

