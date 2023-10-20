Karina Nadila Nyaris DO saat S2 Kuliah, Begini Ceritanya

Karina Nadila sempat nyaris DO karena terlalu lama mengerjakan tesis (Foto: Instagram)

JAKARTA - Memutuskan untuk lanjut kuliah, artis Karina Nadila sempat kesulitan membagi waktu. Pemain film itu mengaku hampir dikeluarkan dari kampus atau dropped out (DO) gara-gara terlalu lama menyelesaikan tesis untuk pendidikan S2-nya.

Pemain film Imperfect itu menjelaskan bahwa ia memang harus menunda tesis saat itu karena pandemi Covid-19. Dia mengaku tesisnya tidak kunjung selesai.

"Jadi sebenernya aku tuh udah masuk S2 tuh dari tahun ya pokoknya udah hampir di DO, karena tesis itu enggak kelar-kelar," ujar Karina Nadila di kawasan Ampera Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Terus pandemi kan enggak ke kampus, jadi makin mager (malas gerak) ngerjainnya. Maap saya bukan Maudy Ayunda soalnya,” kata Karina sambil tertawa.

Saat itu, Karina tengah hamil tujuh hamil. Namun ia tetap bertekad untuk menyelesaikan tesisnya.

"Terus ya aku tekad kalau harus segera selesai aja karena gua pengen jadi ibu yang membanggakan buat anak gua," ujar Karina Nadila.