HOME EDUKASI SEKOLAH

Menelusuri Museum Bahari, Simpan Sejarah Kekayaan Pelabuhan Sunda Kelapa

Richard Ariyanto , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |22:20 WIB
Museum Bahari menyimpan banyak sejarah pelabuhan Sunda Kelapa. (Foto: Richard Ariyanto)
Museum Bahari menyimpan banyak sejarah pelabuhan Sunda Kelapa. (Foto: Richard Ariyanto)
JAKARTA - Sejarah Indonesia tidak lepas dari kekayaan maritim sebagai negara dengan lautan yang luas. Pelabuhan Sunda Kelapa, merupakan pusat perdagangan sebelum adanya ibukota Batavia. Setiap jengkal peristiwa sejarah itu tersimpan rapi di Museum Bahari, Jakarta Utara.

 museum Bahari (Foto: Richard Ariyanto)

Setiap karya di sana menyimpan banyak kenangan yang tak dapat dipisahkan dari sejarah. Dimulai dari kayu, ornamen, kaca hingga perahu. Museum Bahari menyimpan banyak sejarah yang kini menjadi sarana edukasi bagi para generasi bangsa.

museum Bahari (Foto: Richard Ariyanto)

Bangunan putih itu berjejer di depan perairan Pelabuhan Sunda Kelapa. Tak jauh lokasinya dari Kota Tua, namun kedua lokasi tersebut strategis karena terhubung oleh perairan Kali Krukut. Tak heran bahwa sebelumnya museum ini menjadi gudang penyimpanan rempah-rempah saat penjajahan belanda. Itulah mengapa bentuk museum ini memiliki struktur gudang.

Ada apa saja di sana?

Museum ini memiliki 3 gedung yang memamerkan perahu unik dengan berbagai macam cerita dibaliknya. Tak hanya itu, museum ini juga menyajikan koleksi biota laut, namun saat ini sedang saat perbaikan. Di tengah-tengah museum yang berbentuk V ini, terdapat aula serbaguna dan ruang makan ditengah-tengahnya dan taman yang menghiasi di tengah-tengah gedung ini.

Selain pameran kapal yang masih terjaga, ada pameran beberapa penjelajah, orang penting dalam Sejarah Indonesia, bahkan hingga para penjajah belanda yang dipamerkan di sini. Mereka menjadi sebuah representasi atas tokoh yang berperang dan menjelajahi rempah-rempah yang terkandung di Indonesia.

museum Bahari (Foto: Richard Ariyanto) 

Telusuri berita edukasi lainnya
