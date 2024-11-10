Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Digitalisasi Museum, Ini Pesan Menteri Kebudayaan Fadli Zon

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |21:37 WIB
Digitalisasi Museum, Ini Pesan Menteri Kebudayaan Fadli Zon
Indonesia Museum Award 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Museum Awards kembali digelar. Hal ini ajang yang bertujuan memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap museum dan tokoh permuseuman Tanah Air ini untuk tahun 2024 kembali dilaksanakan pada hari ini..

Tema yang diangkat dalam ajang Indonesia Museum Awards 2024 adalah “Museum Seru” yang mengandung makna mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke museum, karena di museum kita dapat menemukan keseruan.

Ketua pelaksana Indonesia Museum Awards 2024, Dr Ciwuk Musiana Yudhawasthi menuturkan bahwa museum saat ini memang telah banyak berbenah. Perkembangan teknologi digital dimanfaatkan oleh pengelola museum untuk meningkatkan layanan kepada pengunjung.

“Di banyak museum kini banyak dibuat pameran imersif dengan memanfaatkan teknologi,” ujar Musiana, Minggu (10/11/2024).

Dengan begitu pameran di museum menjadi lebih menarik dan atraktif yang menambah keseruan bagi pengunjung museum.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan menaruh perhatian yang tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi permuseuman di Indonesia. Ia menyatakan saat ini pemerintah sedang melakukan penataan dan pembenahan pada museum-museum yang ada dalam naungan pemerintah.

“Museum-museum pemerintah akan kita jadikan benchmark dulu, baru setelah itu kita benahi museum lainnya di seluruh Indonesia secara bertahap,” ujarnya.

Halaman:
1 2
