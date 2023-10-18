Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Berubah Jadi Ruang Publik dan Destinasi Menarik, Yuk ke Museum!

Richard Ariyanto , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |12:59 WIB
Berubah Jadi Ruang Publik dan Destinasi Menarik, Yuk ke Museum!
Museum Bahari menjadi salah satu lokasi destinasi yang menarik dikunjungi (Foto: Richard Ariyanto)
A
A
A

JAKARTA – Bingung tempat kongkow dan hangout yang menarik? Tidak hanya ke mal, museum saat ini sudah menjadi destinasi menarik lho!

Banyak hal menarik yang bisa kita temukan di museum sebagai sarana edukasi. Apalagi saat ini museum dirancang semenarik mungkin untuk wisatawan.

Dalam sosialisasi musem yang diadakanan kementrian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, Rabu (18/10/2023) di Museum Bahari, Jakarta, diungkapkan musem sendiri merupakan pameran yang bercerita tanpa suara. Hal ini disebabkan oleh berbagai pameran-pameran yang memiliki nilai sejarahnya.

museum Bahari (Foto: Richard Ariyanto)

“Museum berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada Masyarakat,” ucap Direktur Perlindungan Kebudayaan Judi Wahjudin.

Isi museum itu beragam, seperti yang dikatakan Yuni Astuti, perwakilan tim penyusun Rapermendikbudrisktek Nomor 23 tahun 2023. “Koleksi museum adalah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya ataupun struktur cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi dan/atau pariwisata,” katanya.

Halaman:
1 2
