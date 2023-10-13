Mahasiswa Indonesia di Israel Sediakan Ruang Perlindungan Anti-Peluru dari Ancaman Perang

JAKARTA - Namanya Sarah Phoebeluc. Dia adalah mahasiswi Indonesia di Israel. Di tengah situasi genting saat perang Israel-Palestina, dia menempati ruang perlindungan dari ancaman perang di Israel.

Artinya dia bertanggung jawab untuk menampung orang-orang lain yang tinggal selantai dengannya, termasuk mengunci jendela dan pintu. Bagaimana ketika bahaya mengancam di tengah eskalasi Hamas-Israel?

“Kebetulan kamar saya di salah satu dari shelter ini. Pas ada bunker orang-orang lari di kamar aku,” ujarnya dilansir dari Instagram DW, Sabtu (14/10/2023).

Menariknya, bunker atau shelter yang tersedia adalah ruangan dengan jendela dan pintu antipeluru. Sehingga siapapun yang berada di sana, dijamin aman.

“Kita tanggung jawab tutup jendela, ada bagian luar dari besi. Ini harus tarik jendela dari besi. Pintunya berat antipeluru. Pintu tebal seperti pintu freezer. Shelter sama bunker sama aja,” ucapnya.