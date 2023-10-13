Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa Indonesia di Israel Sediakan Ruang Perlindungan Anti-Peluru dari Ancaman Perang

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |10:17 WIB
Mahasiswa Indonesia di Israel Sediakan Ruang Perlindungan Anti-Peluru dari Ancaman Perang
Mahasiswa Indonesia di Israel sediakan ruang shelter antipeluru (Foto: Instagram DW)
A
A
A

JAKARTA - Namanya Sarah Phoebeluc. Dia adalah mahasiswi Indonesia di Israel. Di tengah situasi genting saat perang Israel-Palestina, dia menempati ruang perlindungan dari ancaman perang di Israel.

Artinya dia bertanggung jawab untuk menampung orang-orang lain yang tinggal selantai dengannya, termasuk mengunci jendela dan pintu. Bagaimana ketika bahaya mengancam di tengah eskalasi Hamas-Israel?

 BACA JUGA:

“Kebetulan kamar saya di salah satu dari shelter ini. Pas ada bunker orang-orang lari di kamar aku,” ujarnya dilansir dari Instagram DW, Sabtu (14/10/2023).

Menariknya, bunker atau shelter yang tersedia adalah ruangan dengan jendela dan pintu antipeluru. Sehingga siapapun yang berada di sana, dijamin aman.

 BACA JUGA:

“Kita tanggung jawab tutup jendela, ada bagian luar dari besi. Ini harus tarik jendela dari besi. Pintunya berat antipeluru. Pintu tebal seperti pintu freezer. Shelter sama bunker sama aja,” ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162537/angela-yu0Y_large.jpg
Mahasiswa UNTAR Apresiasi Kuliah Umum Angela Tanoesoedibjo: Materinya Aplikatif dan Relevan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/65/3159496/mahasiswa-RHhM_large.jpg
Mahasiswa ITS Ditantang Berinovasi di Industri Perbankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/65/3155417/mahasiswa-sJo1_large.jpeg
Minim Perlindungan Sosial, Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Serukan Reformasi Kebijakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/65/3147208/mahasiswa_paramadina-EDmu_large.jpg
Mahasiswa Universitas Paramadina Antusias saat Berkunjung ke Okezone.com
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/65/3136383/mahasiwa_indonesia_kuliah_di_turki-OUem_large.jpeg
Refleksi Mahasiswa Indonesia soal Gempa di Turki dan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/65/3136366/mahasiswa_indonesia_kuliah_di_turki-pi8d_large.jpeg
Kisah Mahasiswa Indonesia di Istanbul Pasca Gempa 6,2 Magnitudo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement