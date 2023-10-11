Tambah Skill dan Relasi, Inilah 7 Manfaat Belajar Bahasa Asing!

JAKARTA - Manfaat belajar bahasa asing sangat berharga di era globalisasi seperti saat ini. Selain memberikan keuntungan dalam komunikasi internasional, kemampuan berbahasa asing memiliki dampak yang positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Pasalnya, setiap negara bahkan daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda. Dengan belajar serta menguasai bahasa asing, maka Anda juga dapat dikatakan menguasai dunia. Setelah mengetahui berbagai manfaatnya, Anda pasti akan tertarik untuk mencoba!

7 Manfaat Belajar Bahasa Asing

1. Memahami Dunia Luar

Bisa dikatakan, belajar bahasa asing membuat Anda memiliki rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi. Anda dapat memahami dan mengerti tentang apa yang sedang terjadi di luar sana.

Anda bisa memahami budaya, politik, atau bahkan kehidupan sehari-hari yang lebih mendetail tentang suatu negara jika Anda menguasai bahasa mereka. Membaca berita dari media online setempat pun juga tidak akan terasa sulit.

2. Dapat Berkomunikasi dengan Orang Asing

Menguasai bahasa asing membuka pintu bagi Anda untuk berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara dan budaya. Ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan sosial, menjalin hubungan bisnis internasional, dan memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang perspektif global.

Kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa asing juga meningkatkan mobilitas Anda dalam menghadapi tantangan global. Anda jadi bisa lebih up to date, serta lebih open minded dalam menyikapi masalah.

3. Nggak Bingung saat Traveling ke Negara Lain

Mengutip dari Glenbard South High School, mempelajari bahasa asing juga dapat memberikan banyak pengalaman baru, seperti bepergian ke negara-negara di mana Anda dapat sepenuhnya dapat terlibat saat berbicara dalam bahasa setempat.

Tanpa perlu menggunakan aplikasi terjemahan di ponsel, perjalanan Anda akan menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, Anda juga bisa melakukan interaksi dengan penduduk lokal, atau bahkan bisa menjadi teman baru ke depannya.

4. Memperkuat Daya Ingat

Anda tentu sudah paham bahwa saat belajar bahasa asing, kita akan lebih banyak menghafal kata dan merangkainya ke dalam satu kalimat untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. Aktivitas ini ternyata sangat bermanfaat untuk memaksimalkan kekuatan otak dalam menyimpan dan mengambil informasi yang ada.

5. Meningkatkan Fokus dan Konsentrasi

Tidak hanya dapat menguatkan daya ingat seseorang, manfaat belajar bahasa asing juga bisa meningkatkan fokus serta konsentrasi Anda dalam berpikir sehari-hari.

Dilansir dari Universe of Memory, orang yang belajar bahasa asing punya kontrol lebih kuat serta konsentrasi yang lebih baik. Peningkatan kemampuan ini akan berdampak pada kemauan berpikir lebih baik untuk memilih dan memilah mana informasi yang penting dan mana yang tidak penting.

6. Menunda Demensia

Belajar bahasa asing juga diketahui mampu memperlambat kemunculan demensia. Demensia yang biasa muncul di usia 71 tahun dikatakan bisa diperlambat kemunculannya sehingga baru bisa terjadi di usia 75 tahun pada penutur bilingual.

Bahkan, meski sudah terkena demensia, misalnya pada penderita penyakit Alzheimer, penutur bilingual umumnya akan memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik daripada penderita Alzheimer monolingual (hanya bicara satu bahasa).

Tak hanya demensia, penderita stroke dengan keahlian berbahasa asing pun lebih cepat memulihkan kemampuan kognitifnya dibandingkan dengan mereka yang hanya bicara satu bahasa.

7. Kesempatan yang Baik untuk Mengembangkan Karir

Perusahaan besar membutuhkan manager yang dapat melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Sedangkan yang lebih kecil membutuhkan karyawan yang menguasai bahasa asing untuk dapat membantu mengeksplorasi peluang bisnis baru dan membangun operasi baru di luar negeri.

Menurut Bilingua, perusahaan mungkin menyewa penerjemah untuk mengurus detail komunikasi bisnis di luar negeri. Akan tetapi, manager berpengalaman tetap dibutuhkan agar dapat berinteraksi langsung dengan klien.

Mampu berbicara bahasa asing dengan kekuatan bisnis yang unggul seperti bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin adalah pilihan terbaik. Ini akan memberikan Anda kesempatan promosi jabatan, upah dan peluang besar lainnya.