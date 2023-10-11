Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Begini Cara agar Tidak Stress Sidang Skripsi

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |07:13 WIB
Begini Cara agar Tidak Stress Sidang Skripsi
Begini Cara agar Tidak Stress Sidang Skripsi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Jika kalian membaca ini dengan tujuan mempersiapkan sidang skripsi, selamat! Tidak mudah menempuh perjalanan perkuliahan, betapa banyak keringat, darah dan tangisan yang sudah dicurahkan.

Kalian sudah melewati berkali-kali bimbingan, berkali-kali revisi hingga akhirnya kalian dianggap layak untuk mengikuti sidang.

Meskipun sudah dianggap layak dan siap, terkadang ada perasaan takut, stress, atau khawatir. Mari kita baca langkah-langkah untuk mengurangi hal tersebut dan membuat kalian makin siap menghadapi sidang.

1. Stress itu wajar

Pahami bahwa stress itu adalah reaksi alami. Semua orang stress! Bahkan, stress dapat meningkatkan kinerja kita dengan catatan bahwa kita bisa melihat penyebab stress sebagai hal yang dapat ditangani. Jika demikian, tekanan yang kita rasakan malah akan membuat kita lebih optimal (Lumban Gaol, 2016).

2. Minta teman membantu mempersiapkan diri

Persiapkan diri sebaik mungkin! buat jadwal untuk berlatih, minta teman kita untuk berpura-pura sedang menjadi dosen penguji dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada kita. Penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya teman yang mendorong kita maka kita akan lebih rajin (Sari & Fakhruddiana, 2019), dengan demikian kalian akan lebih siap untuk menghadapi sidang.

Undang juga teman-teman untuk mendukung saat kalian sidang, melihat senyuman dan anggukan mereka, serta janji akan merayakan setelah kalian keluar dari ruangan sidang dapat menjadi motivasi tambahan.

3. Perbanyak tidur, kurangi begadang

Saat seseorang kurang tidur, mereka akan lebih rentan untuk merasa cemas dan khawatir (Chellapa, 2022). Meskipun rasanya ingin begadang untuk mempersiapkan diri, jangan lupa juga untuk beristirahat. Awasi juga konsumsi kafein kalian di dalam kopi dan teh! Meskipun dapat mendukung kinerja pikiran, jika berlebihan kafein dapat membuat kalian merasa makin cemas (Smith, 2002).

Halaman:
1 2
