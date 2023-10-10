Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

2 Batch Mahasiswa Bakal Ikut Program Academy Vision+ Tahun 2024

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |17:48 WIB
2 Batch Mahasiswa Bakal Ikut Program Academy Vision+ Tahun 2024
Vision+Academy memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk magang (Foto: Kiki Oktaliani)
JAKARTA - Program Vision+ Academy yang baru diluncurkan mendapatkan antusiasme tinggi dari para mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus ternama di Jakarta. Batch kelompok tahun pertama mengikuti program tahun ini, dan masih ada 2 batch lagi di tahun 2024.

Program ini untuk mengedukasi generasi muda di Tanah Air. Program ini akan membantu para mahasiswa atau pun fresh graduate untuk mendapatkan mentorship, pelatihan dan project kerja secara nyata.

Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo menyambut para peserta Vision+ Academy kelompok pertama yang terdiri dari the best TOP 20. Clarissa Tanoesoedibjo juga memberikan sambutan dalam pembukaan dan meresmikan program terbaru dari Vision+: Vision+ Academy Onboarding di Training Room, iNews Tower, Jakarta Pusat pada Senin (9/10/2023). Para peserta ini terdiri dari beberapa bidang berbeda yang akan dibimbing oleh mentor untuk merasakan secara langsung proses kerja yang ada di Vision+.

