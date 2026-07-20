JAKARTA – Program Magang Nasional 2026 Batch 1 resmi dibuka dan menjadi peluang bagi mahasiswa maupun lulusan baru yang ingin menambah pengalaman kerja di instansi pemerintah. Tak hanya perusahaan swasta, sejumlah kementerian juga membuka ratusan posisi magang dengan berbagai bidang keahlian.
Pendaftaran Magang Nasional 2026 Batch 1 berlangsung hingga 28 Juli 2026. Sebelumnya sempat terjadi kendala pada proses verifikasi data kelulusan, namun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan permasalahan tersebut telah diselesaikan sehingga proses pendaftaran kembali berjalan normal.
Berdasarkan laman MagangHub, tersedia sekitar 23.393 lowongan magang yang masih aktif. Sementara itu, jika difilter khusus untuk kementerian dengan penempatan di Jakarta, terdapat 121 posisi yang dapat dilamar.
1. Kementerian Ketenagakerjaan
Pengelola siaran langsung dan penyunting video: 2 kuota
Videografer: 3 kuota
Fotografer: 3 kuota
Desainer grafis: 1 kuota
Penyusun bahan kerja sama dalam negeri: 1 kuota
Penelaah teknis kebijakan: 1 kuota
2. Kementerian Luar Negeri
Human Resources Generalist Intern: 9 kuota
HRIS & Data Management Intern: 3 kuota
Asisten perancang undang-undang: 2 kuota
Asisten asesor sumber daya manusia aparatur: 3 kuota
3. Kementerian Pariwisata
Staf bagian protokol: 1 kuota
Staf administrasi: 1 kuota
Staf bagian hukum: 2 kuota