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Daftar Lowongan Magang Nasional 2026 yang Dibuka Kementerian

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |18:41 WIB
Daftar Lowongan Magang Nasional 2026 yang Dibuka Kementerian
Daftar Lowongan Magang Nasional 2026 yang Dibuka Kementerian (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Program Magang Nasional 2026 Batch 1 resmi dibuka dan menjadi peluang bagi mahasiswa maupun lulusan baru yang ingin menambah pengalaman kerja di instansi pemerintah. Tak hanya perusahaan swasta, sejumlah kementerian juga membuka ratusan posisi magang dengan berbagai bidang keahlian.

Pendaftaran Magang Nasional 2026 Batch 1 berlangsung hingga 28 Juli 2026. Sebelumnya sempat terjadi kendala pada proses verifikasi data kelulusan, namun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan permasalahan tersebut telah diselesaikan sehingga proses pendaftaran kembali berjalan normal.

Berdasarkan laman MagangHub, tersedia sekitar 23.393 lowongan magang yang masih aktif. Sementara itu, jika difilter khusus untuk kementerian dengan penempatan di Jakarta, terdapat 121 posisi yang dapat dilamar.

Berikut daftar kementerian beserta posisi magang yang tersedia:

1. Kementerian Ketenagakerjaan

Pengelola siaran langsung dan penyunting video: 2 kuota

Videografer: 3 kuota

Fotografer: 3 kuota

Desainer grafis: 1 kuota

Penyusun bahan kerja sama dalam negeri: 1 kuota

Penelaah teknis kebijakan: 1 kuota

2. Kementerian Luar Negeri

Human Resources Generalist Intern: 9 kuota

HRIS & Data Management Intern: 3 kuota

Asisten perancang undang-undang: 2 kuota

Asisten asesor sumber daya manusia aparatur: 3 kuota

3. Kementerian Pariwisata

Staf bagian protokol: 1 kuota

Staf administrasi: 1 kuota

Staf bagian hukum: 2 kuota

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