Mahasiswa Sulap Daun Jambu Biji dan Kulit Pisang Jadi Obat Hilangkan Jerawat

SOLO – Punya masalah jerawat? Tak usah khawatir lagi. Di tangan tim mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), mereka menciptakan produk face mist berbahan organik. Produk ini diklaim aman bagi kulit wajah karena menggunakan bahan daun jambu biji dan kulit pisang.

Ketua tim Eka Enessya mengungkapkan, produk karya Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) UMS diberi label “LETTA”. Tim beranggotakan Eka Enessya, Auranur Priyanka Rahim, Eka Ayu Puspitasari, Abiyyu Aziz, dan Lu’lu’ul Rosyiqul Hayati. Tim merupakan kumpulan mahasiswa dari beberapa program studi di UMS. Sementara, LETTA fungsinya untuk meredakan, menghilangkan jerawat, mengurangi kerutan, mengurangi komedo, melembabkan kulit wajah dan sebagainya penyegar wajah.

“Semoga produk kami, LETTA ke depan bisa diterima masyarakat luas. Face mist jauh lebih aman dibanding produk yang sudah beredar di pasaran karena tidak berbahan kimiawi,” kata Eka Enessya, Selasa (10/10/2023).

Inovasi face mist Organik LETTA, lanjut Eka, bersumber dari tradisi nenek moyang. Kemudian diperkuat dengan literatur artikel ilmiah yang kredibel. Dia berharap produk dapat menjadi alternatif pengganti face mist berbahan kimia yang ada di pasaran. Dengan demikian dapat mengurangi efek samping dari bahan kimia, sehingga dapat meningkatkan kesehatan kulit bagi penggunanya.

“Face mist organik LETTA memiliki kandungan anti oksidan, vitamin C dan flafonoid yang tinggi, sehingga dapat mengurangi berbagai resiko jerawat berlebih, muka kering serta mengurangi kerutan,” ucapnya.

Dosen Pembimbing, Endang Setyaningsih mengatakan, adanya produk face mist organik LETTA dapat mengurangi risiko munculnya jerawat berlebih, mengurangi muka kering dan kerutan wajah.

“Produk face mist organik juga mengandung ekstrak kulit pisang mengandung senyawa flavonoid yang mampu melindungi kulit berbagai masalah kulit yang di sebabkan oleh pancaran sinar UV dan sebagai anti aging. Sedangkan tambahan daun jambu biji dalam produk, juga memiliki kandungan flavonoid dan Vitamin C yang bermanfaat dapat merangsang pembentukan collagen pada kulit dan menjaga kelembaban kulit serta dapat mencerahkan kulit,” kata Endang Setyaningsih.