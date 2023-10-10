Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa Sulap Daun Jambu Biji dan Kulit Pisang Jadi Obat Hilangkan Jerawat

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |17:43 WIB
Mahasiswa Sulap Daun Jambu Biji dan Kulit Pisang Jadi Obat Hilangkan Jerawat
Mahasiswa ini sulap punya inovasi untuk mengatasi jerawat (Foto: Ary Wahyu Wibowo)
A
A
A

 

SOLO – Punya masalah jerawat? Tak usah khawatir lagi. Di tangan tim mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), mereka menciptakan produk face mist berbahan organik. Produk ini diklaim aman bagi kulit wajah karena menggunakan bahan daun jambu biji dan kulit pisang.

Ketua tim Eka Enessya mengungkapkan, produk karya Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) UMS diberi label “LETTA”. Tim beranggotakan Eka Enessya, Auranur Priyanka Rahim, Eka Ayu Puspitasari, Abiyyu Aziz, dan Lu’lu’ul Rosyiqul Hayati. Tim merupakan kumpulan mahasiswa dari beberapa program studi di UMS. Sementara, LETTA fungsinya untuk meredakan, menghilangkan jerawat, mengurangi kerutan, mengurangi komedo, melembabkan kulit wajah dan sebagainya penyegar wajah.

 BACA JUGA:

“Semoga produk kami, LETTA ke depan bisa diterima masyarakat luas. Face mist jauh lebih aman dibanding produk yang sudah beredar di pasaran karena tidak berbahan kimiawi,” kata Eka Enessya, Selasa (10/10/2023).

Inovasi face mist Organik LETTA, lanjut Eka, bersumber dari tradisi nenek moyang. Kemudian diperkuat dengan literatur artikel ilmiah yang kredibel. Dia berharap produk dapat menjadi alternatif pengganti face mist berbahan kimia yang ada di pasaran. Dengan demikian dapat mengurangi efek samping dari bahan kimia, sehingga dapat meningkatkan kesehatan kulit bagi penggunanya.

 BACA JUGA:

“Face mist organik LETTA memiliki kandungan anti oksidan, vitamin C dan flafonoid yang tinggi, sehingga dapat mengurangi berbagai resiko jerawat berlebih, muka kering serta mengurangi kerutan,” ucapnya.

Dosen Pembimbing, Endang Setyaningsih mengatakan, adanya produk face mist organik LETTA dapat mengurangi risiko munculnya jerawat berlebih, mengurangi muka kering dan kerutan wajah.

“Produk face mist organik juga mengandung ekstrak kulit pisang mengandung senyawa flavonoid yang mampu melindungi kulit berbagai masalah kulit yang di sebabkan oleh pancaran sinar UV dan sebagai anti aging. Sedangkan tambahan daun jambu biji dalam produk, juga memiliki kandungan flavonoid dan Vitamin C yang bermanfaat dapat merangsang pembentukan collagen pada kulit dan menjaga kelembaban kulit serta dapat mencerahkan kulit,” kata Endang Setyaningsih.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3174100/udang-Ykoq_large.jpg
Mengenal Cesium-137, Zat Radioaktif yang Ditemukan di Udang Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/65/3168089/einstein-grqj_large.jpg
Daftar Penemuan Terlarang yang Seharusnya Tak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/65/3144535/planet-P8yI_large.jpg
Ada Planet Baru Terdeteksi di Batas Tata Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/65/3141367/atom-R9pS_large.jpg
Terungkap! Foto Pertama Atom Tunggal Jadi Terobosan Besar di Dunia Sains
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/65/3139252/gajah-t79G_large.jpg
Tahukah Kamu, Gajah Takut dengan Semut? Ini Penjelasan Ilmiah yang Jarang Diketahui!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/65/3138940/gajah-YS6D_large.jpg
Benarkah Gajah Bisa Menangis? Ini Fakta Mengejutkannya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement