HOME EDUKASI KAMPUS

Keren! Ada Jaket Motor Anti-Kecelakaan Buatan Mahasiswa UGM

Gunanto Farhan , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |12:09 WIB
Keren! Ada Jaket Motor Anti-Kecelakaan Buatan Mahasiswa UGM
Mahasiswa UGM temukan jaket anti-kecelakaan (Foto: Gunanto Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Keselamatan berkendara menjadi perhatian mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Mereka mengembangkan inovasi jaket yang dapat mengurangi resiko kecelakaan sepeda motor.

Jaket tersebut dapat melindungi kamu dari kecelakaan. Hal itu mengurangi risiko jika terjadi benturan saat kecelakaan.

Jaket yang diberi nama j-forces tersebut dilengkapi dengan 3 kantong udara atau airbag. Caranya dapat dipompa secara manual, untuk melindungi bagian dada serta punggung.

Ketua Tim J-Forces UGM Hubertus Rangga mengatakan pihaknya membuat jaket tersebut karena terinspirasi dengan kasus kecelakaan sepeda motor yang cenderung meningkat. Dengan kantung udara yang ada pada jaket diharapkan dapat mengurangi resiko akibat kecelakaan terutama melindungi pada bagian dada dan punggung.

Halaman:
1 2
