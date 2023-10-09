Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Jurusan Teknik Sipil UNS Jadi Terbaik di Indonesia, Ini Daftar Lengkapnya

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |22:00 WIB
Jurusan Teknik Sipil UNS Jadi Terbaik di Indonesia, Ini Daftar Lengkapnya
Jurusan teknik sipil di UNS jadi yang terbaik di Indonesia (Foto: UNS)
JAKARTA - Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta berhasil menduduki posisi puncak sebagai kampus teknik sipil terbaik di Indonesia. Posisi itu dibayangi oleh Universitas Udayana dan Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Bahkan Universitas Indonesia (UI) berada di posisi keempat. Peringkat ini merupakan versi Scimago Institutions Ranking dikutip Senin (9/10/2023). 

Dilansir dari laman resmi UNS, para peneliti dan insinyur sipil melakukan penelitian di berbagai bidang dan aspek infrastruktur teknik sipil, dan memberikan layanan kepada masyarakat. Akademisi mencari solusi kreatif terhadap permasalahan tersebut dalam desain, konstruksi, dan pengoperasian infrastruktur.

Program studi ini memberikan pengalaman dan keahlian tenaga akademik akan membantu mendidik menjadi ahli di bidang teknik dan teknologi sipil infrastruktur. Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan sertifikasi internasional AUN-QA (ASEAN University Network for Quality Assurance) yang diraih sejak tahun 2018 merupakan bukti nyata. Keahlian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman lapangan penyedia jasa konstruksi akan memberikan perpaduan yang saling menguntungkan. Berikut daftar kampus teknik sipil terbaik di Indonesia. 

Kampus Teknik Sipil Terbaik

1. Universitas Negeri Sebelas Maret

Nilai: 584 poin

2. Universitas Udayana

Nilai: 790 poin

3. Universitas Gadjah Mada 

Nilai: 959 poin

4. Universitas Indonesia

Nilai: 980 poin

5. Bandung Institute of Technology (ITB)

Nilai: 1084 poin

