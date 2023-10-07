Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 Artis Indonesia yang Kuliah di Australia selain Sherina Munaf

Richard Ariyanto , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |14:55 WIB
5 Artis Indonesia yang Kuliah di Australia selain Sherina Munaf
Artis Indonesia yang kuliah di Australia (Foto : Times Higher Education)
A
A
A

JAKARTA – 5 artis Indonesia yang kuliah di Australia ini perlu kamu ketahui. Ditambah lagi dengan artis tersebut sering kalian kenali di sosial media ataupun di dunia perfilman

Selama mereka melanjutkan kariernya, mereka juga menimba ilmu hingga ke negeri tetangga, Australia. Penasaran siapa saja? Berikut 5 artis Indonesia yang kuliah di Australia dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (7/10/2023).

 BACA JUGA:

Artis Indonesia yang Kuliah di Australia

1. Alyssa Soebandono

Alyssa Soebandono pernah debut di film Petualangan Sherina pada tahun 2000 awal. Walaupun sebagai cameo saja, film tersebut menjadi batu loncatan untuk bermain film dan televisi. Alyssa ternyata lulusan dari communication art, Monash University. Diketahui Alyssa selesai dalam waktu 2,5 tahun saja. Selain itu, dia juga pernah berkuliah di LSPR juga.

 BACA JUGA:

2. Iqbaal Ramadhan

Salah satu artis dengan debutnya pada band coboy junior ini, ternyata pernah debut pertama kali bermain film di laskar Pelangi pada tahun 2010. Diketahui, iqbaal melanjutkan studinya hingga keluar negeri, Ia lulus dari Armand Hammer United World College of the American West, New Mexico, Amerika Serikat (2016—2018) dan sekarang terus menapakan pendidikannya di Universitas Monash, Australia hingga sekarang.

3. Sherina Munaf

Ingat pemeran Petualangan Sherina yang pertama? Sherina munaf adalah pemeran aslinya loh! Kesuksesannya ini membuat nama Sherina mencuat tinggi, ditambah lagi dia pernah manggung bersama westlife juga. Sherina pernah berkuliah di Australia dengan jurusan neuroscience di University of Sydney.

Halaman:
1 2
