HOME EDUKASI SEKOLAH

Jumlah Burung Gereja Semakin Berkurang karena Ulah Manusia, Ini Alasannya

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |13:05 WIB
Jumlah Burung Gereja Semakin Berkurang karena Ulah Manusia, Ini Alasannya
Burung gereja jumlahnya semakin punah (Foto: All About Birds)
A
A
A

JAKARTA - Burung gereja merupakan salah satu jenis burung yang banyak dijumpai di celah-celah atap. Burung ini disebut burung gereja karena sering menghuni celah langit dan atap gereja di era kolonialisme Belanda saat dulu. Seiring berjalannya waktu, jumlah populasi burung gereja kian berkurang. Mengapa?

Ahli Hewan dan Burung dari National Audubon Science Geoff LeBaron mengatakan sejumlah burung senang mendiami halaman belakang rumah. Sebagian dari burung yang ada bersifat invasif.

“Jika kita tidak bisa menjaga populasi burung-burung ini tetap sehat, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kita secara keseluruhan sedang mengalami degradasi,” kata Ken Rosenberg, ilmuwan konservasi terapan emeritus di Cornell Lab of Ornithology.

Dilansir dari USA TODAY, Senin (9/10/2023) menentukan peringkatnya dengan menambahkan berapa kali setiap burung terdaftar sebagai burung yang paling terlihat di setiap negara bagian, setiap bulannya. Misalnya, selama enam musim, burung gereja menduduki peringkat teratas burung sebanyak 76 kali.

 BACA JUGA:

Jumlah Kian Menurun

Saat imigran ke Amerika Utara, burung gereja diperkirakan menyebar ke seluruh AS dengan bantuan kereta barang. Mereka telah beradaptasi dengan baik dengan manusia dan telah ada selama ratusan tahun, sehingga sulit untuk menemukan tempat yang terlalu padat untuk burung gereja.

Namun kualitas-kualitas ini semakin membingungkan mengapa jumlah burung gereja menurun dengan cepat tidak hanya di Amerika Utara tetapi juga secara global. Dalam studi baru-baru ini, para peneliti memperkirakan 862 juta burung dalam keluarga burung gereja telah hilang sejak tahun 1970, yang merupakan proporsi terbesar dari 3 miliar burung yang hilang secara keseluruhan.

Halaman:
1 2
